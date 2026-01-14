林依晨離開台灣「自製倒數月曆」給4歲愛女　親曝2寶媽育兒秘訣！

記者黃庠棻／台北報導

43歲的林依晨從偶像劇出道，憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，與老公林于超結婚超過10年，育有女兒「小小林」，並在2025年6月迎來兒子誕生。今（14）日她出席手遊代言活動，也大方談及了育兒生活。

▲林依晨出席《RO仙境傳說：世界之旅》上市記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



林依晨今（14）日出席手遊代言活動，穿著一套白色無袖洋裝現身，剛生完二胎半年就恢復之前的身材，她透露年底剛從大陸拍完一部新電影回到台灣，趕回來看蔡依林跨年場的演唱會，接著就回到無限的育兒迴圈，談及女兒笑說「她踹人技巧跟我小時候差不多，可以三百六十度旋轉。」

不僅如此，林依晨表示女兒現在已經開始上學，食慾很不錯且力氣也很大，加上個性關係「見人就笑」，而剛出生不久的兒子則算是「天使寶寶」，所以育兒生活不太會也崩潰的情況出現，至於女兒目前跟弟弟的相處算是有愛，沒有太多吃醋的狀況。

先前，林依晨飛到大陸工作，特地製作倒數月曆給女兒，緩解小孩的分離焦慮，直言「讓女兒知道剩幾天就可以見到媽媽」，坦言金馬獎有短暫回台灣，她也有安排女兒到工作的地方探班，所以小朋友心裡有個底之後，就不會太過恐慌，不過最長分離有到三個禮拜之久。

此外，林依晨被問到今年過年計畫，她思考了一下，分享今年應該會陪伴婆婆回對方的娘家，因為婆婆已經很久沒有見到自己的姊妹了，也希望讓小孩多見一見姨婆，等到初二她會再回自己的娘家，老公春節也會回台灣陪伴家人。