2歲小腰果突摸Selina肚子脫口「寶寶出來」　她驚呼：在預言二胎？

記者黃庠棻／台北報導

女星Selina（任家萱）於2023年9月產下兒子「小腰果」，正式升格為新手媽媽，全家因為小腰果出現，聚會更加頻繁。而她的妹妹任容萱今（14）日出席「陽光基金會」的公益活動時，也分享外甥疑似預言有關姊姊二胎的神奇舉動。

▲任容萱出席公益活動。（圖／陽光基金會提供）

Selina先前歡度44歲生日，妹妹任容萱PO出姊妹合照，被不少粉絲發現穿著白色洋裝的她，肚子明顯隆起，疑似有了好消息，只不過馬上被經紀人澄清「感謝關心。真的就是衣服穿得比較寬鬆，如果有好消息，會跟大家講」。

▲Selina、任容萱。（圖／翻攝任容萱IG）

時隔2個多月，任容萱今（14）日出席公益活動，先是幫忙Selina澄清「目前沒有第二胎」，且姊姊與姊夫兩人都沒有特地在拼二寶，只是2歲的外甥小腰果近期語出驚人，姊姊母子倆在泡澡時，外甥突然摸著Selina的肚子說道「寶寶出來」，讓Selina當場驚呼「難道他在預言？」

▲任容萱出席公益活動。（圖／陽光基金會提供）

此外，任容萱出席「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」公益記者會，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，她的姊姊Selina也曾經歷火災後艱辛復健的過程，雖然姊姊跟顏損兒狀態不太一樣，但她同樣很難想像如何接受這個歷程。

▲任容萱出席公益活動。（圖／陽光基金會提供）

任容萱直言「姊姊燒傷前非常愛漂亮，後來受傷的部位不只臉，大面積身體也是，她經歷很長時間復健，現在依然活得很有自信。」Selina受傷復健的那幾年，家人在旁邊能做的有限，她只能鼓勵姊姊說「加油再做一組，等等去吃美食」，她印象最深的是有次任爸陪伴復健，和Selina一起大哭、並邊做邊大喊「任家萱妳做得到！」非常感動。