吳宗憲祝福孫協志！　再提謝忻「有自己的角度」：我不搭理她

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）今（15日）錄中天《小明星大跟班》，談到近期孫協志和小11歲的夏宇童傳出秘戀表示：「祝福！」憲哥認為男未婚、女未嫁，對兩人發展樂觀其成，而孫協志曾被拍到接送《我愛黑澀會》出道的斯亞返家，當時孫協志強調兩人是朋友，憲哥說：「他之前有跟斯亞，斯亞昨天也跟我提到他們只是朋友，太烏龍了。」

▲吳宗憲和Sandy主持節目。（圖／中天提供）

憲哥自認是「藝能界的公道伯」，之前對阿翔和謝忻婚外情提出處理建議，也邀請謝忻上節目，不過當事人未答應，讓他決定不再對藝人戀情發表意見，「謝忻的事情不要再問我，我第一時間給了最好的答案，當事人有自己的角度，所以不再搭理這件事。」

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▲ 夏宇童和孫協志爆出緋聞。（圖／取自夏宇童、孫協志臉書）

而季芹也被問到孫協志的戀情，季芹強調因為沒有和老公王仁甫到濟州島錄《飢餓遊戲》，對於孫協志傳出的緋聞不清楚，「男未婚女未嫁，如果是真的我們很祝福他，希望他找一個對象。」話還沒說完憲哥馬上湊過來，聽到是在聊孫協志，憲哥笑說：「怎麼可能呢！」讓原本被媒體包圍的季芹笑說，馬上被憲哥神救援。

▲吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）