昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

昆凌婚後儘管工作依然忙碌,仍不忘和粉絲分享生活,她15日凌晨上傳一系列觀賞溫布頓網球賽的私密美照,貼身上衣意外展露豐滿上圍,一身裸色系穿搭引來不少好評。

▲▼昆凌的渾圓胸型全被看光。



照片中,可以看到昆凌身穿針織背心,貼身布料襯托出渾圓胸型,搭配同色系寬褲,咖啡色腰帶頗有畫龍點睛的效果,藏在褲管內的高跟鞋拉長整體比例,坐下來的時候,開衩褲腳露出半截美腿,舉手投足滿是女人味。

▲昆凌一坐下小露美腿。



有趣的是,同樣前往觀賞網球賽的林俊傑PO出與昆凌的合照後,他搞笑Tag周杰倫的Instagram帳號說:「不用擔心,我會好好照顧昆凌的!」寵妻狂魔周董看了只用英文笑回一句話:「Haha who is that beautiful girl?」讓人猝不及防吃了一波狗糧。

▲林俊傑搞笑Tag周杰倫。



與崔始源的合照時,昆凌不知從哪裡拿出周杰倫的人形立牌一起入鏡,她事後在IG限時動態搞笑Tag老公說:「You are with us.」周董則在IG限時動態笑說:「我在看電視結果妳看現場。」夫妻倆隔空鬥嘴也超甜蜜!

▲▼昆凌和周杰倫隔空鬥嘴閃翻。