昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

記者潘慧中／綜合報導

昆凌婚後儘管工作依然忙碌，仍不忘和粉絲分享生活，她15日凌晨上傳一系列觀賞溫布頓網球賽的私密美照，貼身上衣意外展露豐滿上圍，一身裸色系穿搭引來不少好評。

▲▼昆凌的渾圓胸型全被看光。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）



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照片中，可以看到昆凌身穿針織背心，貼身布料襯托出渾圓胸型，搭配同色系寬褲，咖啡色腰帶頗有畫龍點睛的效果，藏在褲管內的高跟鞋拉長整體比例，坐下來的時候，開衩褲腳露出半截美腿，舉手投足滿是女人味。

▲昆凌一坐下小露美腿。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）



有趣的是，同樣前往觀賞網球賽的林俊傑PO出與昆凌的合照後，他搞笑Tag周杰倫的Instagram帳號說：「不用擔心，我會好好照顧昆凌的！」寵妻狂魔周董看了只用英文笑回一句話：「Haha who is that beautiful girl?」讓人猝不及防吃了一波狗糧。

▲林俊傑搞笑Tag周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）



與崔始源的合照時，昆凌不知從哪裡拿出周杰倫的人形立牌一起入鏡，她事後在IG限時動態搞笑Tag老公說：「You are with us.」周董則在IG限時動態笑說：「我在看電視結果妳看現場。」夫妻倆隔空鬥嘴也超甜蜜！

▲▼昆凌和周杰倫隔空鬥嘴閃翻。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

