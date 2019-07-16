鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

記者田暐瑋／綜合報導

大陸嘻哈選秀節目《中國新說唱》開播以來，掀起不少話題，最新一集的雙人合作賽中，鄧紫棋在評審時發生嚴重失誤，讓其他4位導師傻眼，連台上參賽者都當場垮臉，氣氛陷入尷尬。

在新一集的雙人合作賽中，參賽者福來與苗雨上台演唱時，到了副歌竟然嚴重走音，讓台下5位導師瞬間傻眼，潘瑋柏當場愣住，熱狗和張震嶽也面面相覷，其他參賽者也露出超囧笑容，但兩人似乎沒有察覺，結束後還互相擊拳打氣，當評審結果出爐，熱狗、張震嶽、潘瑋柏、吳亦凡果不其然都按下了FAIL的按鍵。

▲鄧紫棋失誤。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



請繼續往下閱讀...

此時，台下一片譁然，原來只有鄧紫棋按下了PASS的按鍵，讓福來、苗雨能順利晉級，鄧紫棋發現自己的選擇成了PASS後，當場睜大眼睛愣在位子上說：「耶？我按了！我按了為什麼沒有...我肯定按了！」神情顯得相當慌張，潘瑋柏趕緊笑笑安撫：「放輕鬆！」

在一片混亂中，工作人員透過廣播再次確認：「製作人鄧紫棋，請問你是否按了FAIL？」鄧紫棋堅決回答：「我是按了！」事後倒帶重播，確定鄧紫棋是最早按下FAIL的人，只是因為機器故障才發生烏龍，台上2參賽者從天堂掉到地獄，臉色當場一垮，現場氣氛也頗為尷尬，最後其他評審則是將參賽者請下台，結束這場烏龍事件。

▲鄧紫棋失誤。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）