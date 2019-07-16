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三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

記者田暐瑋／綜合報導

三上悠亞曾是女團SKE48成員，轉戰AV界後躍升為一代女帝，人氣相當高。前陣子日本AV界驚傳有許多知名女優的無碼影片流出，對女優的自尊產生嚴重傷害，引起業界一陣恐慌，如今卻又驚爆連三上悠亞都成了受害者，網路上瘋傳一段12分鐘的影片，再度掀起不小風暴。

針對近日三上悠亞的無碼片外流，AV達人一劍浣春秋表示，網路上的確流傳一支號稱是三上悠亞的「馬賽克破壞版影片」，但也提出2個疑點，首先他指出馬賽克本身就是破壞影片母帶的一種方式，再怎麼樣去除掉馬賽克，也無法找回原先的母帶畫面。

▲網路上瘋傳三上悠亞的無碼片。（圖／翻攝自IG）

▲網路上瘋傳三上悠亞的無碼片。（圖／翻攝自IG）

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其二是現在有部分人試圖用AI去模擬沒有馬賽克之後的畫面，且成果還挺成功，但一劍浣春秋強調，在上一波無碼片風暴中，三上悠亞所屬的S1公司，甚至是整個集團受到的影響很小，如今突然有一支所謂的12分鐘無碼片實在讓人匪夷所思，而他也並未對影片真實性做出證實。

▲網路上瘋傳三上悠亞的無碼片。（圖／翻攝自IG）

▲三上悠亞13歲時還有暴牙。（圖／翻攝自IG）

外界好奇，女優在拍片時幾乎全身都被看光光，無碼片流出為何會掀起波瀾？一劍浣春秋表示，女優對此非常介意，因為沒人會想把性器官露給大眾看，還有另一個原因就是「這種片子女優和經紀公司是拿不到一毛錢的，那才是大家最氣的事！」

加上日本政府近期硬起來「清理門戶」，大力掃蕩無碼A片，把違法的演員、仲介、經營者全都逮捕，而許多曾經演過無碼片的女優也擔心會掃到颱風尾，紛紛要求作品下架、甚至賠償，導致目前還存活的無碼片商可說是大失血，只能走一步算一步，看誰撐得比較久。

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