記者田暐瑋／綜合報導

來路不明的紅包不要隨便撿，否則小心娶到鬼新娘！Eason曾在出靈異外景節目時，手癢打開一個紅包，一倒出來當場傻眼，裡面裝著一張女子的黑白照及一撮頭髮，另外還有一張女子的生辰八字，當晚就被對方找上門，被鬼壓床動彈不得，整個人越來越恍惚，當他一聽到「她等了你2、30年…」瞬間嚇得全身發毛。

Eason透露曾到一處廢棄工寮出外景，熱愛探險的他四處閒晃，發現裡面一張梳妝台上擺了一個像是新娘送客裝糖用的竹籃，打開看見一個紅包，他以為是新娘忘了把客人給的紅包帶走，興奮地打開來看，裡面竟掉出一張年輕女子的黑白照及一撮頭髮，還有張紙上寫著女子的生辰八字。

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



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照片中女子是民國44年出生，下面還寫著死亡時間，算一算約莫17歲就過世，Eason嚇得趕緊問現場的師父該怎麼解決，師父叫他馬上把紅包復原擺回去，也簡單處理了一下，但自從那一刻開始，他直言自己腦海中全都是女子的模樣，當晚女子果然就找上門，他夢到女子穿著全身紅衣，像是新娘子一般。

女子在夢中慢慢轉頭，下秒出現在眼前的竟是七孔流血的恐怖模樣，Eason當場驚醒，之後每一天都夢到同一個女子，那陣子他精神開始恍惚，走樓梯也常常受傷，後來他只好跟製作單位請1個月的假休養，趁機會跑到花蓮某大廟拜拜，並在廟裡跪了一整天希望能化解。

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



回到台北後，夢到女子的次數慢慢變少了，但Eason還是覺得事情沒有解決，便找了朋友再次回到工寮，買了金紙和女生的紙紮衣當場燒掉，希望藉此能向女子賠罪，才做了一個結束。主持人何篤霖忍不住戲稱：「她等了你2、30年…」（應是40幾年）讓Eason當場嚇得發毛：「我這是Say Goodbye的一個概念。」