ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

廢棄工寮撿17歲女孩照片！　半夜壓床神交：等了你2、30年…Eason憔悴曝恐怖下場

記者田暐瑋／綜合報導

來路不明的紅包不要隨便撿，否則小心娶到鬼新娘！Eason曾在出靈異外景節目時，手癢打開一個紅包，一倒出來當場傻眼，裡面裝著一張女子的黑白照及一撮頭髮，另外還有一張女子的生辰八字，當晚就被對方找上門，被鬼壓床動彈不得，整個人越來越恍惚，當他一聽到「她等了你2、30年…」瞬間嚇得全身發毛。

Eason透露曾到一處廢棄工寮出外景，熱愛探險的他四處閒晃，發現裡面一張梳妝台上擺了一個像是新娘送客裝糖用的竹籃，打開看見一個紅包，他以為是新娘忘了把客人給的紅包帶走，興奮地打開來看，裡面竟掉出一張年輕女子的黑白照及一撮頭髮，還有張紙上寫著女子的生辰八字。

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

請繼續往下閱讀...

照片中女子是民國44年出生，下面還寫著死亡時間，算一算約莫17歲就過世，Eason嚇得趕緊問現場的師父該怎麼解決，師父叫他馬上把紅包復原擺回去，也簡單處理了一下，但自從那一刻開始，他直言自己腦海中全都是女子的模樣，當晚女子果然就找上門，他夢到女子穿著全身紅衣，像是新娘子一般。

女子在夢中慢慢轉頭，下秒出現在眼前的竟是七孔流血的恐怖模樣，Eason當場驚醒，之後每一天都夢到同一個女子，那陣子他精神開始恍惚，走樓梯也常常受傷，後來他只好跟製作單位請1個月的假休養，趁機會跑到花蓮某大廟拜拜，並在廟裡跪了一整天希望能化解。

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲Eason撿到紅包。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

回到台北後，夢到女子的次數慢慢變少了，但Eason還是覺得事情沒有解決，便找了朋友再次回到工寮，買了金紙和女生的紙紮衣當場燒掉，希望藉此能向女子賠罪，才做了一個結束。主持人何篤霖忍不住戲稱：「她等了你2、30年…」（應是40幾年）讓Eason當場嚇得發毛：「我這是Say Goodbye的一個概念。」

迪麗熱巴飆唱《騎士精神》GG了！　網一聽全崩潰：有夠難聽

推薦閱讀

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了

打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了

30歲男寶貝壞死「切開狂噴膿」！　下面炸滿密麻水球…才知酒趴狂歡惹禍

30歲男寶貝壞死「切開狂噴膿」！　下面炸滿密麻水球…才知酒趴狂歡惹禍

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相

打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了

打字賺外快「1千字400元賺錢SOP」超婊真相！　他被剝4層皮嗆爆：被騙了

孫生「白目犯忌」惹火大咖製作人！　被爆怒趕出門「封殺2年」：真的氣死

孫生「白目犯忌」惹火大咖製作人！　被爆怒趕出門「封殺2年」：真的氣死

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

資深演員失蹤2周尋獲已斷氣！陳屍地點詭異　愛犬死在車上

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Eason

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／爸媽死了，我卻不想哭　厭世中二病直接變喪屍
  2. 瑤瑤脫衣…沙灘解放比基尼！　「單手遮不住E級豪球」網暈：好白
  3. 爆接下「金鋼狼」加入漫威宇宙！　《金牌特務》男星親揭真相
  4. 隋棠2歲女兒暴走熱舞萌翻！　一看旁邊「Max超冷靜伴奏」…網笑歪
  5. 元元韓國拍證件照…超Q空氣瀏海成亮點！　網笑虧「移到旁邊就變花輪了」
  6. 認愛竇驍3月…何超蓮一聽到「閃婚」緊張了　感情進度曝光
  7. 黃曉明帶小海綿商場打電動！　1家3口缺Angelababy…網目擊「紅衣女陪伴」
  8. 《玩命關頭》外傳首映出意外！　「插座起火」傑森史塔森逃走
  9. 紀言愷首曝女兒真面目！　側面看「鼻子超高挺」：真的逆天了
  10. 李多熙主持《Queendom》霸氣預告公開！6參賽女團流出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366