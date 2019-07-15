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宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星宋慧喬離婚後，6日首度現身在大陸出席活動，當時她雖面帶笑容，但眼妝遮不住厚重的眼袋，令在場民眾心疼。日前她到摩納哥出席活動，接受當地媒體採訪，事後也親切和記者合照，無濾鏡下的她看起來氣色極佳，且露出燦爛笑容，似乎已經走出婚變陰霾。

宋慧喬日前在摩納哥出席活動，罕見以煙燻濃妝現身，一旁粉絲拿起手機拍照留念，讓她零修圖的憔悴模樣意外曝光。但有當地記者曝光和她的無濾鏡同框合照，只見宋慧喬穿著粉紅色洋裝，胸前大開深V的設計相當性感，而她露出燦爛甜美笑容，整個人容光煥發，一點都沒有憔悴感。

▲宋慧喬沒開濾鏡照。（圖／翻攝自IG）

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▲宋慧喬沒開濾鏡照。（圖／翻攝自IG）

粉絲見狀都表示相當欣慰，猜測宋慧喬應該是正在慢慢走出陰霾，也認為之前瘋傳的憔悴零修圖照應該只是拍攝角度，或者是與手機畫素、現場燈光有關，才會有這種誤會，忍不住驚呼：「和之前差好多，現在才是真正的喬妹。」

宋慧喬6日現身大陸三亞國際免稅城，場上只回答品牌相關的問題，她提起精神向粉絲道謝：「真的很謝謝大家，今天有這麼多人來到現場應援，以後我會繼續努力，帶來更好的面貌報答大家，謝謝。」官方直播僅進行短短10分鐘結束。

▲宋慧喬沒開濾鏡照。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG）

結束記者會後，宋慧喬隨後進到品牌店面裡，拿起產品讓在場攝影捕捉畫面，此時，一名女生粉絲大聲用韓文喊著「漂亮，很漂亮，讚（예뻐，너무예뻐，짱）」，宋慧喬清楚聽到女粉的7字韓文告白，終於展露燦爛笑容，該名女生粉絲為了逗她開心，又再度大喊「我愛你～～看看這」，宋慧喬再次笑出來，特地望向觀眾區打招呼。

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宋慧喬宋仲基, 宋仲基, 太陽的後裔

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