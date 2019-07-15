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高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星高雲翔2018年3月在澳洲涉性侵被捕，為了遵守保釋條件，一家人都暫居當地，多次傳出董璇為了家庭當起了空中飛人兩頭跑，已萌生離婚打算，15日甚至驚爆兩人已秘密簽字離婚，引起一陣熱烈討論。

據大陸《搜狐娛樂》報導，有知情人士指出，高雲翔和董璇已在5月悄悄離婚，雖然具體條件並未曝光，但兩人是採取「視訊」方式來討論離婚事宜。對此，陸媒致電董璇所屬經紀公司，對方卻聲稱不是工作人員，無法做出解釋，當又追問對方是負責哪項業務的人員時，對方又以「無法解釋」為由拒絕回答。

▲▼高雲翔老婆澳洲近照曝光！　董璇「一身黑」獨現雪梨車站。（圖／翻攝自微博／董璇）

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▲高雲翔爆離婚董璇。（圖／翻攝自微博／董璇）

據悉，高雲翔會決定離婚的原因是為了雙方的名下財產，他的性侵醜聞影響《巴清傳》播出，年初時唐德影視聲請將高雲翔和董璇的北京藝璇文化經紀有限公司財產凍結，總共約3億元台幣，而高雲翔4月發表聲明表示，唐德影視針對的是自己，而非董璇，但有媒體踢爆，其實背後真正掌有經濟大權的是董璇，猜測他是不願讓董璇被拖累，才會離婚。

董璇曾在高雲翔爆性侵後，上節目發表將近20分鐘的演說，回顧演藝事業、結婚生子，「在今年以前，我一直覺得自己命挺好的。」她表示最近被網友稱為「原諒教的教主」，「反正我不管，我只知道，現在的我還是那個倔強的姑娘，我不能分心、洩勁，只能把全部的力量放在解決問題上，畢竟家裡上有老、下有小，在外面還有工作，而我，是現在家裡唯一一個能扛事的人，以後會怎麼樣，那是以後的事，反而我相信，以我的性格無論面對怎麼樣的情況，總是能靠自己攤（熬）過去。」

▲高雲翔在澳洲涉性侵，董璇首吐心聲。（圖／翻攝自微博／高雲翔、董璇）

▲高雲翔在澳洲涉性侵，董璇首吐心聲。（圖／翻攝自微博／高雲翔、董璇）

董璇在丈夫高雲翔涉性侵事件後，飛往澳洲為丈夫官司奔波，一家人目前暫居當地面對官司審理。她坦言打擊很大，但是沒有哭過，並說：「生活讓我哭的時候，我選擇笑。」

▲董璇高雲翔爆離婚。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

▲董璇高雲翔爆離婚。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

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