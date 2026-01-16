1月16日星座運勢／金牛、處女突破財務盲點 天蠍賺錢門大開
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作同事合作
感情：為愛付出心力
財運：迎接大紅大紫
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：培養創業精神
感情：雙方情投意合
財運：內心恐慌不安
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：建立專家形象
感情：甜蜜奢華愛情
財運：保守換取獲利
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有效管理預算
感情：愛人準備驚喜
財運：避免私心作祟
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座 Taurus ♉
工作：學習領導技巧
感情：深情交流互動
財運：歡喜迎接收成
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
處女座 ♍
工作：發展職業規劃
感情：細心呵護愛人
財運：瞬間突破盲點
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：創立自己公司
感情：關係出現曙光
財運：建立穩定收入
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：促進雙方協作
感情：甜蜜細節充滿
財運：賺錢大門開啟
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：建立良好團隊
感情：共同建立未來
財運：總算水到渠成
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：招聘優秀員工
感情：鬱悶畫地自限
財運：注意疏忽損失
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：提高產品創新
感情：收到曖昧禮物
財運：物色新標的物
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：激勵團隊成員
感情：雙方皆大歡喜
財運：觀看國際情勢
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響