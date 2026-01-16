ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
長澤雅美才閃婚驚傳「長期休養」！　新片延期…愛相隨陪伴導演尪

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星長澤雅美於元旦才宣布結婚，近日傳出2026年要長期休養，消息震驚日網。她的大5歲導演老公福永壯志是《幕府將軍》導演之一，工作大多在海外，兩人婚後一度被外界以為是分居婚狀態，沒想到她早已安排要暫時放下演藝工作。

▲▼長澤雅美才閃婚驚傳「長期休養」　愛相隨陪伴導演尪。（圖／翻攝自IG）

▲長澤雅美元旦宣布結婚，近日傳出「長期休養」。（圖／翻攝自IG）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，43歲的福永壯志因參與執導《幕府將軍》而聲名大噪，影集更榮獲艾美獎與金球獎。電視相關人士透露，他出身北海道，為了學電影赴美留學，畢業於紐約市立大學電影系，2015年完成執導首部長片《賴比瑞亞的白血》，2019年回到日本。他常與多國籍團隊合作，目前已與海外經紀公司簽約，加上確定執導《幕府將軍》第2季，預計1月前往加拿大工作，拍攝時間將近1年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於長澤雅美剛宣布結婚，老公福永壯志就要前往加拿大工作，外界以為是分居婚，不過知情人士爆料，「事實上，長澤方面從去年底就已經通知相關單位她將於2026年展開長期休養」。她2017年首度挑戰音樂劇時，就萌生想去紐約百老匯進修演技的夢想，加上福永壯志長住紐約，爆料者稱「或許是兩人對紐約的熱愛而一拍即合」。所以這次女神的「長期休養」，正是基於「想陪伴另一半」的強烈意願。

根據爆料人士說法，長澤雅美有意減少工作量，重視夫妻相處的時光。她主演的《行騙天下JP》系列，自2018年至今已經推出3集電影版，原定2026年春季拍攝續集，但是因為休假拍攝計畫延期到明年以後。她也正在調整包括拍廣告在內的所有行程，準備前往丈夫所在的加拿大。

長澤雅美宣布結婚後，近日首度在IG以中日英3種語言向粉絲表達感謝，獲得大批粉絲祝福。根據2025年12月發表的「日本藝人廣告代言公司數」顯示，她手上握有10家企業廣告代言，包括ASAHI飲料、朝日啤酒、資生堂、NTT東日本、中央賽馬會等，橫跨食品、美妝、通信、賽馬多家知名企業，形象極佳。

▲▼長澤雅美才閃婚驚傳「長期休養」　愛相隨陪伴導演尪。（圖／翻攝自IG）

▲長澤雅美婚後首度發文，IG以3種語言感謝粉絲。（圖／翻攝自IG）

長澤雅美

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊「消失7天」驚人轉變

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

