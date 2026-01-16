八點檔女神淡出12年變直銷女王！　揭1關鍵決心轉行：挫折沒少過

記者陳芊秀／綜合報導

46歲八點檔女星連靜雯過去專演女主角，後來淡出演藝圈減少接戲，並不斷斜槓挑戰新事業，近年轉行投入直銷事業更經營有成。她不僅考取瑜伽師資證照，積極推廣健康生活，昨日（15）罕見寫下長文，回顧人生轉折的心路歷程。

▲八點檔女神連靜雯過去演出多部大戲，近年轉行成為直銷女王。（圖／翻攝自YouTube、Facebook）

連靜雯感性提到，自己曾是一個八點檔演員，每天在鏡頭前演著別人的人生，卻在一場大病之後才讓她真正停下腳步，驚覺若失去健康就一無所有，進而體悟到人生不能交給他人決定。為了找回生命的自主權，她選擇在事業巔峰之際勇敢轉彎，脫下熟悉的演員身分，踏上這條沒有人替她寫好劇本、完全由自己主宰的未知旅程，展現出「人生轉舵」的堅定決心。

雖然外界常以「順境學轉舵」來形容她的幸運，但連靜雯坦言這條轉行之路一點都不輕鬆，過程中懷疑、否定、挫折與壓力一樣都沒少過，但她始終沒有被困難打倒，反而更加確立能握住人生的方向盤才是真正的底氣。她衷心感謝帶領自己的事業導師與低谷時依然相信她的夥伴，感嘆當選擇為自己的人生負責後，才有能力去影響更多生命，並以「活出美好、活出希望」勉勵大眾，甚至公開邀請想改變生命的人一起並肩作戰，共同拼搏出一個精彩且過癮的後半生。

連靜雯過去主演多部八點檔大戲，長期高強度工作，讓身體也出現異狀。她有次突然發高燒住院，且肝指數飆高，但是找不到病因，從此決心不再接ON檔的戲劇。