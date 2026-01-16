ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
巴鈺昔痛喊「離婚」自揭黑暗期
「嘴硬心軟」星座Top 3 ！
2026年追星行事曆（不斷更新）　
米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　心疼：禮貌不該只留在家裡！

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星米可白（趙亦瑄）於昨日（15）晚間在社群平台有感而發，分享搭乘高鐵時目擊的事件。她在結束一整天忙碌行程後，本想在車廂內稍作休息，卻意外目睹一名高鐵車長因執行勤務勸導噪音，竟遭乘客以惡劣髒話辱罵。

▲▼米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　。（圖／翻攝自臉書）

▲米可白經歷一天疲憊搭高鐵，竟目睹車長被乘客罵髒話。（圖／翻攝自臉書）

禮貌勸導竟換來髒話

米可白在文中提到，搭乘高鐵時車廂內有大聲交談的干擾，讓忙碌一整天的疲憊感倍增。隨後，一名車長非常有禮貌地上前對該名旅客進行勸導，希望能降低音量，沒想到對方竟回以不堪入耳的「髒話」。

面對無理的言語暴力，該名車長依然保持專業、冷靜地對應，令米可白直呼「真的很辛苦，也值得被尊重」。她同時向該名旅客喊話：「『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡，它是我們在公共空間裡，彼此最基本的修養」。

車長低頭處理

米可白配文曬出高鐵車廂內的照片，車長身穿制服，微微彎腰，低頭傾聽或處理前方座位旅客的狀況。儘管隔著口罩，仍能感受到他在面對突發爭議時，努力維持服務品質的沉穩與專注。

網怒喊「列黑名單」

米可白的發文立即引發廣大網友的強烈共鳴與憤慨。網友紛紛批評該名乘客「沒水準、沒教養」，甚至直言「有錢搭高鐵，卻沒有相對應的素養，真的很討厭」。有網友感嘆公共空間常遇到無視他人的行為，更有人建議「高鐵應該實施黑名單，維持大眾運輸搭乘品質」、「最好這種人以後就列入黑名單拒載」。網友感嘆「車長辛苦了，遇到這種事挺無耐（奈）的」，釣出米可白親自回覆：「車長比較可憐」。

53分鐘前35

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

1小時前1

1月16日星座運勢／金牛、處女突破財務盲點　天蠍賺錢門大開

1小時前3

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

2小時前23

米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　心疼：禮貌不該只留在家裡！

3小時前45

梁靜茹無預警關閉微博！　身材遭惡評攻擊「消失7天」驚人轉變

8小時前38

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

10小時前77

雪碧飛上海進廠維修！　「告別12年假鼻」術後照曝光

11小時前11

阿部瑪利亞合體AKB48！曝團員變了「完全沒心機」　鬆口真實心聲

11小時前1

演《魔法壞女巫》被酸不夠格　亞莉安娜「入圍奧斯卡」吐真實心聲

11小時前69

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

