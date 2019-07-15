《玩命關頭》外傳首映出意外！　「插座起火」傑森史塔森逃走

記者傅家妤／綜合報導

由巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）主演的《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）於美國時間13日晚間在洛杉磯舉辦全球首映活動，沒想到電影播放才過30分鐘，該場地的影院內突然發生插座出火意外，放映也被迫暫停。





▲《玩命關頭：特別行動》近來在洛杉磯舉辦首映活動。（圖／翻攝自推特／《玩命關頭：特別行動》）

根據外媒《Cinema Blend》報導，在電影播映到一半時，影院內某個座位的插座，突然出現火花，甚至還傳出燒焦的味道，據影城的工作人員透露，出火的主因是該插頭被打翻的汽水濺到才會導致出火，雖然並沒有釀成太大的意外。

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▲《玩命關頭：特別行動》首映活動發生了一點小意外。（圖／翻攝自推特／《玩命關頭：特別行動》）

觀眾也紛紛站起，試圖弄清楚發生了什麼事，但也有部分人因為害怕發生火災，迅速離開，電影播映也因此暫停了近20分鐘，不過仍有大部分觀眾都沒有離開，而男主角之一巨石強森也特別上台交代了整個意外經過，幫忙安撫眾人，在確定沒有危險後，電影才繼續放映。

隨後，巨石強森也在推特上發文，感謝大家前去觀賞首映，還笑言當時會插座出火，全因是他的「男子氣概噴發（smoldering intensity）」，文末還忍不住虧了搭檔：「昨天我留下來確認大家安全，但史塔森逃走了。」

▲巨石強森發文。（圖／翻攝自推特／巨石強森）