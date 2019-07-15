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展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！　網服了：看起來白痴，但拍起來超好看

記者潘慧中／綜合報導

適逢暑假，不少人把握時間出遊，旅途中多半會拍照留念，但該怎麼拍才能捕捉最美角度呢？無論是自拍或請人幫忙拍照，都大有一套學問，展榮展瑞13日親自示範「搖搖拍」的訣竅，不少網友看了都笑說：「看起來很白痴，但為什麼拍起來很好看！？」

▲展榮展瑞拍照很專業。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

畫面中，可以看到展榮展瑞隨意挑了一個店家的門口拍照，相較於一般人單純站著拍照，兄弟倆以側身入鏡，慵懶地搖晃雙手雙腳、甚至整個身體，眼神不經意望向鏡頭，意外呈現出超強氣場。

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▲▼展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮展瑞分享「搖搖拍」Pose神技。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

「假日出遊，你們要把這招『搖搖拍』學起來！」展榮展瑞親自示範新的拍照絕技，「#拍照不要耽誤朋友的時間。」許多網友看了Tag朋友：「搖一搖也有網美照」、「下次就這樣搖起來」、「想不到姿勢的時候可以這樣拍！」

▲▼展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮展瑞拍出來的成果照氣場超強！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

事實上，這並非展榮展瑞首次分享拍照技巧，他們曾為此拍攝短片，10秒內瞬間轉換10種不同的姿勢，在短時間內果斷地蹲下、雙手張開、邁開腿，沒有任何道具也能輕而易舉完成10張街拍照，省時又能拍出像網美一樣的照片。

▲▼展榮展瑞「搖搖拍」Pose神技公開！（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

▲網友反應。（圖／翻攝自Facebook／展榮展瑞 K.R Bros）

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