ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

記者潘慧中／綜合報導

孫協志2015年離婚，事隔4年突然爆出秘戀夏宇童，震驚圈內好友。沒想到，利菁竟誤會2人正式認愛，她日前特地發文謝罪還透露孫至今「都沒回我」，心情忐忑了幾天後，她15日開心PO出當事人的私訊截圖：「回了啦！天呀！2位都早回文了！都在第一時間回了。」

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）

▲▼孫協志、夏宇童熱戀傳了4天。（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）

請繼續往下閱讀...

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）

可以看到孫協志傳訊息告訴利菁：「菁姐不要自責喔！沒事的！」對方則鬆了一口氣說：「想嚇死我喔…一天不安。」他接著附上3個笑臉符號回應：「沒事的。」

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！（圖／翻攝自Facebook／利菁）

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童傳來的私訊截圖。（圖／翻攝自Facebook／利菁、孫協志、夏宇童）

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！（圖／翻攝自Facebook／利菁）

另外，夏宇童也有私訊利菁：「菁姐沒事哦：）最近訊息太多啦，我沒看到妳的！不好意思啦！妳別擔心！」她甚至惦記著要帶水蜜桃給對方吃，菁姐看到回信後總算放下心中的大石頭：「我下屬（嚇死）了。」

▲利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁）

利菁透露之所以想早點公開孫協志和夏宇童的私訊照，是擔心別人說2位當事人沒禮貌，「所以讓我們幸福快樂地祝福，『全天下有情人終成眷屬。』我愛我的家人們！#讓一切順其自然吧！」

利菁臉書全文：

回了啦！天呀

2位都早回文了！（又留證據，講求證據的的時代）
都在第一時間回了
我放下心後
去大睡一場
醒來
變成
他們「不回？不原諒！」
如現在不發文
又怕他們會被說...沒禮貌
所以
讓我們幸福快樂地祝福
「全天下有情人
終成眷屬」
我愛我的家人們！
#讓一切順其自然吧
#頭暈
#才一天沒看影劇新聞
#菩提本無樹、明鏡亦非台
#伊林娛樂

推薦閱讀

方志友、昆凌「姊妹裝」出國玩！　Mia一看傻眼「認錯親媽」

方志友、昆凌「姊妹裝」出國玩！　Mia一看傻眼「認錯親媽」

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

Selina被罵「燒豬」9年！　爆哭訴「54%面積火吻疤」心聲…粉絲看到心碎

Selina被罵「燒豬」9年！　爆哭訴「54%面積火吻疤」心聲…粉絲看到心碎

楊丞琳求婚前「超甜私照」曝光！　小S亂入「反正妳只屬於他」網笑：人妻心聲

楊丞琳求婚前「超甜私照」曝光！　小S亂入「反正妳只屬於他」網笑：人妻心聲

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

雞排妹外景「炸出超巨北半球」放大絕！　　網近距離「從上往下看」：皮膚超好

雞排妹外景「炸出超巨北半球」放大絕！　　網近距離「從上往下看」：皮膚超好

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

閨蜜失蹤30年！　好奇撬開158kg鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」…姊妹爆哭：是她

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

唐綺陽運勢／魔羯想要桃花「必做1件事」！4星座有狀況需要自我整理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

利菁, 孫協志, 夏宇童

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭元暢「騎機車遊羅馬」！　英姿迷倒女粉：你後座缺一個我
  2. 宋一國三胞胎「暴風抽高」變身長腿騎士！　粉嘆：時間過太快
  3. 阿公「下面塞滿20顆龍珠」！　養多位嫩妹女友…住院還能「神龍抬頭」超勇猛
  4. 「在不瘋狂就等死」砸300萬賣麵　錢小豪曝過來人心聲
  5. 專訪／朴佑鎭靠7字訣瘦身成功！　AB6IX爆料李大輝最性感
  6. 女星為戲胖到100kg！　遭7年男友拋棄…「狂甩肉變回S曲線」粉絲high翻
  7. 正宮陪閨蜜看診…一翻看配偶欄秒炸！　她「哭訴一句話」爆出超婊真相
  8. 是不是自殺「她」會告訴我！網讚《靈異街11號》台詞犀利　必追亮點搶先看
  9. 熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬
  10. 張藝興挑戰手洗衣傻問：有泡泡沒關係嗎？　網友全傻眼：28歲了還這麼笨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366