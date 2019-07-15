熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

記者潘慧中／綜合報導

孫協志2015年離婚，事隔4年突然爆出秘戀夏宇童，震驚圈內好友。沒想到，利菁竟誤會2人正式認愛，她日前特地發文謝罪還透露孫至今「都沒回我」，心情忐忑了幾天後，她15日開心PO出當事人的私訊截圖：「回了啦！天呀！2位都早回文了！都在第一時間回了。」

▲▼孫協志、夏宇童熱戀傳了4天。（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）



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可以看到孫協志傳訊息告訴利菁：「菁姐不要自責喔！沒事的！」對方則鬆了一口氣說：「想嚇死我喔…一天不安。」他接著附上3個笑臉符號回應：「沒事的。」

▲▼利菁公開孫協志、夏宇童傳來的私訊截圖。（圖／翻攝自Facebook／利菁、孫協志、夏宇童）



另外，夏宇童也有私訊利菁：「菁姐沒事哦：）最近訊息太多啦，我沒看到妳的！不好意思啦！妳別擔心！」她甚至惦記著要帶水蜜桃給對方吃，菁姐看到回信後總算放下心中的大石頭：「我下屬（嚇死）了。」

▲利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁）



利菁透露之所以想早點公開孫協志和夏宇童的私訊照，是擔心別人說2位當事人沒禮貌，「所以讓我們幸福快樂地祝福，『全天下有情人終成眷屬。』我愛我的家人們！#讓一切順其自然吧！」

利菁臉書全文：

回了啦！天呀

2位都早回文了！（又留證據，講求證據的的時代）

都在第一時間回了

我放下心後

去大睡一場

醒來

變成

他們「不回？不原諒！」

如現在不發文

又怕他們會被說...沒禮貌

所以

讓我們幸福快樂地祝福

「全天下有情人

終成眷屬」

我愛我的家人們！

#讓一切順其自然吧

#頭暈

#才一天沒看影劇新聞

#菩提本無樹、明鏡亦非台

#伊林娛樂