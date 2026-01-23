王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星王祖賢20多年前息影，目前定居加拿大溫哥華潛心修佛，並開設一間艾灸館，親自參與經營。平時偶爾會透過社群更新近況的她，最近在小紅書上傳一段自拍短片，向大家拜年。

▲王祖賢。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢透過小紅書發布影片來向大家拜早年，她在影片中親切地開頭說道：「大家好我是王祖賢」，並且特別點名感謝並祝福身邊辛勤付出的人們，溫柔地說道：「祝福所有的員工們，萬事如意、身體健康」，希望大家都能馬年行大運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了傳統的新年祝福外，王祖賢感性地期許，希望能將那份「善的健康意識傳播到每個角落」，盼望透過這份善念的傳遞，能「讓每個人的身心都得到自在、安樂」，並雙手合十表達內心的感謝。影片曝光後，立刻掀起網友討論。

事實上，王祖賢日前才現身美國矽谷的中醫論壇，擔任嘉賓演講，首次公開回應她在演藝事業巔峰時期選擇引退的原因。她透露，當年因被動入行而踏入演藝圈，並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂」的生活，退圈後曾因身份認同問題而患上憂鬱症，經過修佛和中醫的調理，才逐漸找回內心的平靜。如今難得露面拍短片向大家拜年，再度引發熱議。