ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

利特點名「謝謝台灣E.L.F.」
大樂透貳獎開出2注
王心凌開唱爆舞台故障
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

周媛 蔡阿嘎 黑男 Lucy 李奧納多 柯柯 趙露思 范怡文

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，平時會透過社群記錄生活的她，今（23）日發文分享自己對AA制的看法。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔透露最近聽到許多AA制鬼故事，其中有那種約會結束後，立刻做報表向女方請款的例子，更讓她無法理解的是，一般吃喝開銷平分就算了，竟然連「自己要買給對方的禮物也要AA。」此外，蘿莉塔表示，開車出遊要求分擔油錢還算合理，但竟然有人連車子的耗損費都算在另一半頭上，這種行徑讓她對於這些人的計價標準感到不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過最讓蘿莉塔感到震驚與憤怒的，是看到有人在Threads上發問，表示要帶女友去墮胎，卻認為手術是女生在做、痛也是女生在痛，自己「又沒有被服務到」，憑什麼要出錢。讓蘿莉塔氣得直呼：「這樣的人都有女友我真的想不透。」

針對這些亂象，蘿莉塔強調自己沒有覺得AA制不行，她認為如果是學生、剛出社會的新鮮人，或是經濟狀況真的比較拮据，彼此分攤費用絕對是合理的。但她最無法接受的，是明明自己個性小家子氣，卻要把這種行為包裝成道德制高點，反過來指責對方「你不AA你就是拜金」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘿莉塔大學生了沒

推薦閱讀

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

3小時前

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

2小時前

直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送...全場看傻

直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送...全場看傻

4小時前

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

12小時前

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

3小時前

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

4小時前

「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆：真的要變台灣人

「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆：真的要變台灣人

6小時前

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

2小時前

獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！拿手機興奮合照　粉絲哭：沒遇到

獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！拿手機興奮合照　粉絲哭：沒遇到

7小時前

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

3小時前

洪詩照顧失智公公被酸　哽咽哭了：為什麼願意付出是缺愛呢？

洪詩照顧失智公公被酸　哽咽哭了：為什麼願意付出是缺愛呢？

8小時前

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

2小時前

熱門影音

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

看更多

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前22

寬姐為爺奶笑了！暖喊「過年怕沒人記得」逼哭長輩　名模王麗雅相挺捲袖包年菜

54分鐘前20

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

2小時前20

蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

2小時前50

直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

2小時前40

電影「異域」經典再現 　YouTuber司徒建銘不畏禁忌紀錄歷史

2小時前816

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

3小時前32

蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

3小時前20

木木陪閨密衝香港「被老外搭訕」　自豪喊：我們是Super Star

3小時前60

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

3小時前143

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～
    3小時前283
  2. 王心凌開唱爆舞台故障！　她直接衝下台...萬人暴動
    2小時前1616
  3. 王心凌「整個人美到發光」酥胸美腿大放送！
    4小時前3814
  4. 懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點一次看
    12小時前162
  5. 直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來
    3小時前12
  6. 王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」
    4小時前143
  7. 「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆
    6小時前24
  8. 直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩
    2小時前10
  9. 獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區　粉絲哭：沒遇到
    7小時前229
  10. 蕾菈進晨灰家爆緋聞　深夜急發6聲明
    3小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合