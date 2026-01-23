蘿莉塔揭AA制鬼故事　聽「男不願墮胎費」轟：這樣的人都有女友

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，平時會透過社群記錄生活的她，今（23）日發文分享自己對AA制的看法。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔透露最近聽到許多AA制鬼故事，其中有那種約會結束後，立刻做報表向女方請款的例子，更讓她無法理解的是，一般吃喝開銷平分就算了，竟然連「自己要買給對方的禮物也要AA。」此外，蘿莉塔表示，開車出遊要求分擔油錢還算合理，但竟然有人連車子的耗損費都算在另一半頭上，這種行徑讓她對於這些人的計價標準感到不可思議。

不過最讓蘿莉塔感到震驚與憤怒的，是看到有人在Threads上發問，表示要帶女友去墮胎，卻認為手術是女生在做、痛也是女生在痛，自己「又沒有被服務到」，憑什麼要出錢。讓蘿莉塔氣得直呼：「這樣的人都有女友我真的想不透。」

針對這些亂象，蘿莉塔強調自己沒有覺得AA制不行，她認為如果是學生、剛出社會的新鮮人，或是經濟狀況真的比較拮据，彼此分攤費用絕對是合理的。但她最無法接受的，是明明自己個性小家子氣，卻要把這種行為包裝成道德制高點，反過來指責對方「你不AA你就是拜金」。