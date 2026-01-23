木木陪閨密衝香港「被老外搭訕」　自豪喊：我們是Super Star

記者蔡琛儀／台北報導

新生代主持人木木（林葦妮）今年正式開設YouTube節目《下一站，MU的地》，她坦言過去總拿著麥克風介紹別人，這次想把鏡頭對準自己，「希望大家能真正認識我。」

▲▼ 木木開設YT頻道節目《下一站，MU的地》。（圖／華研提供）

節目首集遠赴香港拍攝，邀來MV導演一盞掌鏡，並找來同門好友陳泳希同行，一同前往國際音樂節Clockenflap，木木更挑戰擔任JUD的一日經紀人。兩人還在後台向師兄林宥嘉90度鞠躬致謝，對方也暖心分享私房美食與景點。

首次當經紀人，木木替自己取了藝名「Mandy」，成功安撫因錯過偶像Jeremy Zucker而崩潰的陳泳希，沒想到最後竟在後台巧遇本人並順利合照，讓木木驚呼「超勵志」。此外，她們也為香港粉絲驚喜直拍大師兄林宥嘉舞台畫面，成為節目彩蛋。





▲ 木木與好友陳泳希、林宥嘉。（圖／華研提供）

演出隔天，木木和陳泳希便到香港各地踩點觀光，第一站就是林宥嘉推薦的牛腩店，兩人大讚：「超好吃！」接著兩人來到紀念品商店，準備買紀念品要送給節目的觀眾朋友，沒想到在店裡遇到老外路人主動搭話，她們就讓路人猜她們是什麼職業，路人猜是工程師，令她們驚呼：「我們有潛力當建築師嗎？」最後她們也向路人揭曉答案，兩人自信地說：「我們是 Super Star！」