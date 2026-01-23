直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior迎來20周年展開《Super Show 10»巡演，他們11月結束臺北大巨蛋3場演出後，緊接著在1月23日來到高雄開啟同場巡演演出。成員帶來節奏強勁的〈Twins (Knock Out)〉，然後圭賢加入團隊合唱〈U⟩ ，勾起歌迷滿滿回憶殺，在場萬名觀眾尖叫聲掀頂。

▲SJ一身白西裝現身，吸引全場尖叫。（圖／讀者提供）



Super Junior一連3天在高雄巨蛋開唱，粉絲開場就送上最熱烈的口號應援大喊「歡迎回來」，神童嘴甜回答「是的，我們回家了，今天是第一天，來用盡全力喊一下，我愛你們謝謝」，厲旭接著喊話「是的，我回來了」，全場氣氛沸騰。

東海則俏皮喊「大家歡迎，我回來了，喔！浪漫」，對著台下送飛吻，藝聲也難掩興奮之情：「終於等到這天了，我現在到死為止好像也沒有遺憾了，希望一起創造幸福時光」。

▲圭賢學了台語的「母湯喔」。（圖／讀者提供）



所有成員都興奮不已，始源卻看起來怪怪的，他坦承「對不起，我感冒了，這是我的錯，我應該要好好管理自己的身體狀態」，他雖然表示很抱歉，成員卻喊著「對對對」，故意與他唱反調相當逗趣，而圭賢學了台語「母湯喔」，只是發音特別逗笑所有人。

▲希澈很享受演唱會。（圖／讀者提供）



最後希澈看到萬名觀眾坐滿興奮不已，人來瘋的他呼喊著「牛奶皮膚高雄，我愛鼎王，我愛高雄，這次我隔10年來高雄，你們大家要做好覺悟喔！」緊接著他喊著銀赫出場，銀赫帶來一段饒舌秀並喊著「老婆」，最後隊長利特以長音喊高雄，「不只是台北，連高雄也這麼狂熱，聽說從我們上週要來以前，高雄的地鐵、紅綠燈全都是super junior，瘋了！我回來了！為此，我要跟希澈一起剪頭髮。」巧妙將話題帶到演唱會上，9位成員一起合唱〈Haircut〉。