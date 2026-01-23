直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

記者蔡琛儀／台北報導

「甜蜜天后」王心凌今（23日）在台北小巨蛋開唱，原本她為此次演出全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，升空環繞整個小巨蛋，沒想到「糖罐子」竟故障，導致原訂多達15分鐘能與二、三樓觀眾近距離互動的橋段全數被迫喊卡，但寵粉的王心凌仍心心念念沒有完整呈現這段驚喜給粉絲，索性直接下台，徒步走進一樓觀眾席，萬名歌迷全嗨翻。

▲王心凌今晚開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌在點歌橋段結束後說：「其實今天台上有發生一些狀況，很考驗我們大家的默契。」她表示，本來準備了一個環場的吊台，「如果設備它有一點點不夠安全，我們就不可能去讓大家一起冒這個風險。所以其實剛才〈往幸福出發吧〉的時候我應該就在吊台上，然後很靠近你們。」

她詳細向粉絲解釋吊台出狀況後，全體工作人員的臨時應變，「剛才我們中間其實斷了很長一段時間 ，然後舞者們後來三三兩兩的往上前，那些都是我們沒有排練過的，我們後來就往前走，我的手不是一直往下比嗎？因為臨時改變了一些補救辦法，機關也得配合，當機關升起來的時候我們才能往前走，所以我們瞬間就完成了另外一個版本。」

她直言，希望觀眾能把掌聲獻給和她一起完成演出的工作人員，「過程中其實我們導演組、旁邊的工作人員，非常非常非常忙，我的耳朵監聽一直有在跟我回饋，因為我們還是希望能夠在時間內把這個吊台呈現給你們，所以他們一直在搶救，我也一直在拿捏這個時間。」

▲王心凌雖然機關故障，選擇以徒步方式完成與粉絲的約定。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

遺憾的是，最後吊台依然沒辦法使用，「我真的不可能讓大家陪我一起冒這個險，可是我還是很想要把這些準備好的吊台環場的歌唱給你們聽。」粉絲高喊：「沒事！」打氣，最後王心凌決定，直接徒步走遍小巨蛋一樓全場，邊走邊將原本環場時沒唱的歌一口氣唱完，幽默說：「我第一次這麼仔細講解表演狀況，你們很幸運欸，這是送給大家的驚喜小禮物。」

完成徒步環場後，王心凌笑說：「我還是完成了這個繞場的組曲了，還是很好玩，沒想到這麼驚喜的更近距離見到大家，有時候意外就是來得那麼突然，一切都是最好的安排。」表示當初聽到吊台問題還在處理直接腳抽筋，「但還是完成了，我終於覺得鬆了一口氣，我有把想要帶給你們的歌曲，完整帶給你們了，雖然有兩首歌你們聽了兩遍。」讓全場會心一笑。