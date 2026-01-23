直擊／利特點名「謝謝台灣E.L.F.」：把高雄染成我們色彩　二安寵粉

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior即將在23日起一連三天於高雄巨蛋開唱，他們的20週年《Super Show 10》從台北唱到高雄，9位成員23日晚間嗨炸高雄巨蛋，演唱會唱到尾聲時，利特再次感謝粉絲為他們所做，以及高雄市動員全城把高雄港染成一片藍，感性致謝：「我們遇到大家就會變得很幸福！」

演唱會唱滿近3小時，神童致謝：「其實我昨天一抵達真的很累，但大家的能量很神奇，希望大家健康、長長久久地見面，我愛你們。」厲旭也說：「我們明天也有演出，感覺今天變最後一天，明天也有信心嗎？謝謝大家，我愛你們。」藝聲也表示「心情真好，我終於來到很想來的高雄了，雖然我身體還有點不舒服，但有感受到高雄人的浪漫，我明天也預計要去感受浪漫，我會慢慢地侵入你們高雄人的心裏。」

東海甜蜜告白：「今天在高雄第一天，1月就可以見到大家很開心，看到大家幸福的模樣我就覺得很幸福，今天獲得能量，明、後天會努力做得更好，明天我會在這裡等大家喔！愛你們。」圭賢則使出中文肉麻情話「今天從很遠、遠方的人都有感覺到大家在應援，用力為我們應援最棒了，辛苦了，秀秀太愛你，謝謝大家」。

利特最後收尾「我們遇到大家就會變得很幸福，台灣E.L.F.把高雄染成我們的色彩，高雄市長還有一起拍挑戰對吧，謝謝大家給我們的感動」，但下一秒，他打破感動笑喊：「還有兩次感動，一次是等下我們的歌，一次是詳細內容，大家可以收看我的YouTube。」全場笑出來，最後二安結束本日演唱會。