蕾菈進晨灰家爆緋聞　親上火線發6聲明：沒有談戀愛的打算

記者王靖淳／綜合報導

網紅蕾菈去年9月宣布和湯宇離婚，雙方的互動也成為關注焦點，不過最近她卻被拍到進出網紅晨灰家，緋聞曝光後引發外界討論。為此，蕾菈今（23）日深夜透過Threads發出6點聲明澄清了！

▲蕾菈。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla何蕾伊菈）

蕾菈解釋，雖然她和湯宇已結束婚姻關係，但兩人是在彼此仍珍惜、尊重對方的狀態下，才理性地做出離婚的決定。她坦言，雖然這段關係的結束難免帶有遺憾，但雙方都真心希望對方未來能過得更好。至於外界好奇的分開導火線，蕾菈則定調為「私人情感」，懇切希望大家能給隱私空間，不再多做揣測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於個人的感情動向，才剛結束一段深刻關係的蕾菈直言「目前我並沒有任何談戀愛的打算」，現階段的她更需要時間來進行身心的「整理與修復」，只希望能與少數知心好友相伴，享受單純的交友圈。關於工作規劃，蕾菈表示自從離開反骨男孩後，她積極投入多元的幕後與相關產業，希望能透過實戰來學習並累積更多經驗。

▲蕾菈發文。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

文章最後，蕾菈提到前夫湯宇，並表示湯宇在認識她之前，本就是一位認真投入工作的音樂人，在兩人相處的這段期間，他也始終保持著謙遜與禮貌的態度。因此，她心疼地向外界喊話，懇請大家「不要因為我的身分，對他進行任何人身攻擊。」