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鐵玫瑰音樂節「KUSO宣傳片」　兩組樂團合體被笑翻！

▲▼八十八顆芭樂籽阿強,台客電力公司柯大堡。（圖／獨一無二娛樂提供）

▲八十八顆芭樂籽阿強、台客電力公司柯大堡合體拍攝短片。（圖／獨一無二娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」日前公布宣傳KUSO影片，找來八十八顆芭樂籽阿強與台客電力公司主唱柯大堡演出，兩人精湛演出大受好評，被朋友取笑不務正業！

八十八顆芭樂籽出道超過20年，全球演出場次已超過千場，獨特的龐克搖滾風格鮮明，更是國際音樂節熱邀對象，台灣光是7月就有國際紋身藝術音樂祭、Wake Up Festival、Last Summer13等6場音樂節演出，8月中也將前往南韓參加仁川音樂節。阿強表示，站在舞台上演出與戲劇或主持所獲的成就感雖然不同，但都是一個「爽」字。

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自嘲自己老來俏的阿強說，參與電影「搖滾樂殺人事件」演出、去年主持金音獎幕後直擊、今年覺醒音樂祭影片拍攝以及臺灣原創流行音樂大賽影片主持等，不諱言早期較專注在音樂上，近幾年開始嘗試一些新的東西，發現音樂透過不同方式連結也很有趣，他認為可能是自己個性開朗幽默，所以找他的都是搞笑KUSO拍攝，他笑為自己推銷：「其實我也很有深度的，而且尺度不設限，床戲絕對不需要替身喔。」

剛當爸的台客電力公司主唱柯大堡還沉溺在幸福喜悅裡，為了方便老婆珍珠與女兒嘎逼，近日也將搬到有電梯的公寓住宅，距離上一張唱片發行已隔3年，柯大堡透露今年一定會努力催生第二張專輯。新手爸爸的他日前第一次帶嘎逼出房門，雀躍心情全寫在臉上，只是下一秒就崩潰兼手忙腳亂。柯大堡更將手機照片換成女兒，老婆吃味表示：「我應該是失寵了！」

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八十八顆芭樂籽, 阿強, 台客電力公司, 柯大堡

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