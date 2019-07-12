楊晴一度暴肥自封「大猩猩」　飲食「3大原則」狠鏟6KG

記者林奕如／台北報導

楊晴在TVBS《女兵日記》扮「楊排」受歡迎，私下的她也是一個愛跑步的女孩，今出席運動品牌活動，和「羽球一哥」周天成分享運動心得，也透露保持身材火辣的秘訣，她建議：「要減肥千萬不能節食，並且運動不可少。」她也公布飲食「3大原則」。

▲楊晴3個月鏟肉6公斤。（圖／Under armour提供）

楊晴表示，三餐飲食盡量吃食物原型，減少精緻加工，晚餐她會不吃澱粉，換成豆腐或是蛋白質，自己也會在家水煮青菜、準備水果，保持營養均衡，楊晴：「完全不吃是不行，要有熱量去消耗脂肪，好的食物能帶動體內循環。」

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▲「羽球一哥」周天成、楊晴。（圖／Under armour提供）

她說，去年在屏東「當兵」（拍《女兵》），體重一度飆升到60公斤，加上日夜操兵，霸氣扛槍超MAN，整個人十分壯碩，自虧：「很像大猩猩一樣。」之後回台北拍攝續集，她花3個月跳有氧運動、鄭多燕體操等，順利鏟肉6公斤。

喜歡跑步的她，只要拍戲空檔就去路跑，難忘有一次和劇中演員小白還在屏東拍戲時，頂著中午的艷陽路跑，一口氣跑了12公里，已經進入排灣族山林部落，她累到跑不動，想要叫計程車回去，結果根本沒車可攔，也沒有路過的車理會，被小白笑：「沒有吸引力。」她全身爆汗，乾脆外罩脫剩運動內衣，果真有一輛貨車停下，司機還好心問：「妹妹妳要去哪裡。」