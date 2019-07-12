女人第六感！楊晴「早知羅平有女友」臉書找到秘戀證據

記者林奕如／台北報導

楊晴演出《女兵日記》被封「最美排長」，劇中和羅平組成CP，戲外也傳出曖昧情，不少粉絲敲碗送作堆，但緋聞傳了一年，日前羅平宣布婚訊，新娘卻不是她，新娘是交往3年的德國金髮女友，甚至混血女兒已8個月大。楊晴今出席運動品牌活動，和「羽球一哥」周天成分享運動心得外，更把秘密一吐為快：「我很早就知道了啦！」

▲「緋聞男友」羅平結婚了，但新娘不是楊晴。（圖／TVBS提供、翻攝楊晴臉書）

楊晴透露，在屏東拍戲和羅平演情侶時，常在臉書上傳合照分享近況，發現有名粉絲會在他臉書曖昧留言，像是：「你什麼時候也寫一首歌給我。」女人第六感啟動，點進去照片看臉書，找到相戀的證據，才發現她是羅平女友，之後有一天羅平主動坦誠有女友一事，楊晴則笑回：「我早就知道了。」

請繼續往下閱讀...

▲楊晴今出席運動品牌活動。（圖／Under armour提供）

拍戲期間被媒體逼問戀情，楊晴有口難言，又怕自己憋不住別人秘密，被直擊和羅平私下咬耳朵，也是她不知道該如何說，羅平則提醒她不要亂講，結果緋聞愈傳愈兇，連劇組工作人員都以為他們真的在一起。至於羅平為何神秘藏愛不公開，楊晴解釋，他沒有神秘啦，他滿注意隱私，只會跟朋友說，也很重視家庭生活。

劇中和羅平有不少吻戲、親密戲，楊晴不擔心他的太太吃醋：「我們分得很清楚（公事、私事），他也都有報備，我們若要po合照，也會事先溝通好，不會被誤會。」羅平告假要去德國辦婚宴前，有邀楊晴到家作客，想正式介紹女友給她認識，更說：「我太太覺得妳很可愛。」但無奈忙拍戲沒見到面，楊晴說，這一次等他度蜜月回來，一定要好好吃個飯。