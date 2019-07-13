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獨家專訪／侯明昊、成毅《盜墓2》潛海濕身　男男CP引爆腐女魂

記者林奕如／台北報導

大陸男星侯明昊、成毅擁有帥氣外型，一起合作陸劇《怒海潛沙&秦嶺神樹》，兄弟情獲得許多關注，還有網友自行幫配對，組成男男CP。被問到拍攝期間最辛苦的事，兩人不約而同表示，連著好幾天泡在水裡，會比較難受，侯明昊則說：「確實會有一些生理反應，像是感冒等。」

▲侯明昊、成毅《怒海潛沙&秦嶺神樹》網腦補CP。（圖／WeTV提供）

▲侯明昊、成毅兄弟情讓網友自行幫配對CP。（圖／WeTV提供）

侯明昊因《人不彪悍枉少年》成為小鮮肉男神，這次出演新戲是改編南派三叔的小說《盜墓筆記之怒海潛沙》以及《盜墓筆記之秦嶺神樹》，他飾演主人公吴邪，身為老九門吳家後人，從機關重重的戰國墓「七星魯王宮」九死一生，又重新出發與張起靈（成毅 飾）、王胖子（張博宇 飾）、阿寧（李曼 飾）一起探尋深埋海底、掩藏無數秘密的明代沈船海底遺跡，尋找「三叔」吳三省（姚櫓 飾）的故事。

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▲侯明昊、成毅《怒海潛沙&秦嶺神樹》網腦補CP。（圖／WeTV提供）

▲侯明昊飾演吴邪。（圖／WeTV提供）

導演曾透露，侯明昊為呈現一個逼真的落水姿勢，同一場次反覆拍攝37次，十分敬業。侯明昊接受《ETtoday星光雲》專訪坦言：「最具挑戰的事就是出演吳邪，這個決定本身就是個很大的挑戰，因為每個人對吳邪會有不一樣的想象和期待，原著中又是吳邪飛速成長的階段，所以我在詮釋過程中，希望能給大家展現出他心理成長的一些細微變化。」

▲侯明昊、成毅《怒海潛沙&秦嶺神樹》網腦補CP。成毅（圖／WeTV提供）

▲成毅飾演張起靈。（圖／WeTV提供）

侯明昊和成毅劇中默契合作，兄弟情讓不少網友直呼有愛，侯明昊好交情笑虧：「成毅在戲外其實和小哥這個角色反差還挺大的，戲中小哥惜字如金，但是成毅本人還是挺活潑有意思的，有時候講起什麽段子，經常逗的我和胖子笑半天，我覺得他演小哥給他憋壞了哈哈。」

▲侯明昊、成毅《怒海潛沙&秦嶺神樹》網腦補CP。（圖／WeTV提供）

▲侯昊明、成毅互為最佳搭擋。（圖／WeTV提供）

成毅2016年主演電視劇《青雲志》獲得廣泛關注，他則稱讚侯明昊最讓人欣賞的特質就是工作起來很認真的人，他笑說：「拍攝過程中避免不了磕碰受傷這種事情，這些他不太在乎，更在乎鏡頭裡面的自己表現得夠不夠好，是非常努力的演員。」

劇中組隊去挖海底墓，兩人也被問到「最想跟演藝圈的哪一位朋友組隊？」侯明昊和成毅都義氣選擇彼此，再外加胖子（張博宇 飾），侯明昊說出原因：「我還是會選擇和小邪、胖子組隊，因為我們是鐵三角，一個都不能少。」成毅則說：「我們三個人互相也比較有默契，可以齊心協力一路闖關。」該劇在WeTV全網獨播。

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侯明昊, 成毅, 盜墓筆記2, 盜墓筆記, 怒海潛沙, 秦嶺神樹

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