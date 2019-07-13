記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮13日舉行，黃嘉千以《老大人》獲得最佳女配角獎，打敗金馬獎最佳女配角丁寧以及陳淑芳、陸弈靜等強將。她獲知得獎一開始難以置信，上台一度哽咽，謝謝她的老公夏克立，「我都說我不會演戲，他都說我演得最好，他是我最忠實的觀眾。」

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▲台北電影獎最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）



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這是黃嘉千首次獲得電影獎項，她上台發表感言：「感謝讚美主！一切榮耀歸於祂，我沒有準備要說什麼，因為我真的不知道這樣的榮譽會落在我身上。」她突然哽咽：「我要謝謝我老公，我在金鐘獎的時候，我最後才謝謝他，他一路上一直陪著我，一直默默支持我，我都說我不會演戲，但他都說我演得最好，他是我最忠實的觀眾，甚至願意為我寫劇本，讓我當女主角。」

▲台北電影獎最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）



隨後黃嘉千謝謝李國修，「他離開我很久，我所有表演養分都是從他來的！」她隨後謝謝監製唐在揚、導演洪伯豪，又謝謝合作的演員，「謝謝喜翔，沒有你我不知道如何演個真實的妹妹，謝謝阿爸戽斗哥，讓我一切變成真的，讓我像是你的女兒，這個獎我得來不易，謝謝評審！」

▲台北電影獎最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）



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台北電影獎頒獎典禮13日舉行，光是頒獎嘉賓集結15位台灣女神包括徐若瑄、陳意涵、林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那、張榕容、夏于喬、宋芸樺、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜，以及邱澤、林書宇、李李仁、鄭人碩、施名帥等人出席，陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。

▲台北電影獎最佳女配角黃嘉千。（圖／記者林敬旻攝）