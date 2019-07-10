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台北電影獎「15位台灣女神」確定出席！影后遺珠陳意涵大器頒獎

記者洪文／綜合報導

第21屆「台北電影獎頒獎典禮」第2波頒獎嘉賓名單公布，包括李屏賓、李烈、林書宇、張榕容、徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、邱澤、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜、李李仁、鄭人碩、施名帥等人，而陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。如果再加上第一波公布的林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那等人，將有15位台灣女神同台力挺。

▲▼台北電影獎頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲台北電影獎頒獎嘉賓，再公布8位台灣女神。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影獎頒獎人。（圖／台北電影節提供）

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▲台北電影獎上一波頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）
  
今年台北電影節最大獎「百萬首獎」由台北電影獎評審團主席、王牌監製李烈，與去年以《誰先愛上他的》獲得台北電影獎影帝邱澤共同頒發。 「最佳劇情長片」由台北電影節主席李屏賓與「神秘嘉賓」共同頒發。

「最佳導演」由台北電影獎決選評審、《百日告別》導演林書宇，與2010年以《聽說》拿下台北電影獎影后的陳意涵一同揭曉。陳意涵演出《比悲傷更悲傷的故事》成為本屆台北電影獎影后最大遺珠，仍大器出席頒獎，令人動容。

「最佳男主角」由以電影《陽陽》、《逆光飛翔》2度在台北電影獎封后、今年擔任電影獎複選評審的張榕容，與曾經一起演出《渺渺》的柯佳嬿共同揭曉。

「最佳女配角」由以《人面魚 紅衣小女孩外傳》角逐台北電影獎最佳女主角的徐若瑄，與同片搭檔、同時以電影《寒單》角逐影帝的的鄭人碩同台揭曉，入圍者包括他的現任女友小薰，兩人互動將會備受關注。 

《灼人秘密》擔任台北電影節開幕片，演員也來頒獎湊一咖。「最佳男配角」由女主角吳可熙與片中飾演經紀人的李李仁共同頒發，而「最佳動畫片」、「最佳視覺效果獎」則由片中撞臉合體演出的夏于喬與宋芸樺一起頒發。「最佳聲音設計獎」、「最佳配樂獎」則由片中擔任導演的施名帥與演技派女星曾珮瑜共同頒發。
 
除此之外，頒獎典禮上特別精心安排情歌王子陳勢安及女神唱將朱俐靜同台獻唱，全新改編經典愛情電影主題曲的表演，用美麗的歌聲感動全場。

台北電影獎頒獎典禮交流酒會則由威秀影城、秀泰影城、國賓影城、新光影城聯合贊助。台北電影節一直透過影展力量提昇台灣電影產業，除了持續接觸製作、發行等產業面向外，也聯合四大影城所代表的戲院端，其心意在共同支持台灣電影產業、支持台北電影節，一起共襄盛舉。

7月13日19:00『第21屆台北電影獎頒獎典禮』請鎖定ETtoday將全程直播。

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台北電影節, 台北電影獎, 陳意涵

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