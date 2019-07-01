記者洪文／綜合報導

2019第21屆台北電影獎頒獎典禮將於7月13日（六）晚間七點於臺北市中山堂舉行，今（1）日發布首波頒獎人名單，包括台北電影節影展大使林依晨，以及演員林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、劉以豪、謝欣穎、李千那、林哲熹、胡宇威、張書豪、莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎，彷彿一年一度台灣影人同學會，為台北電影獎增添璀燦星光。

▲7位女神擔任台北電影獎頒獎人。（圖／台北電影節提供）



最佳新演員獎由今年台北電影節影展大使林依晨揭奬，自出道就以清新形象受到廣大影迷喜愛的林依晨，是影視歌三棲的全才型藝人，曾入圍金馬獎最佳女主角，並兩度獲得金鐘獎視后獎座；從學生時代就入行的她，以影展大使的身分，將在頒獎典禮上頒發最佳新演員，加持未來的台灣巨星。

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▲2019台北電影節影展大使林依晨。（圖／台北電影節提供）



曾獲台北電影獎最佳女主角的許瑋甯受邀擔任頒獎人，將與女星林心如共同揭曉最佳女主角獎。兩人因戲結緣，戲裡戲外都是閨蜜。林心如近年由演員轉為製作人，憑藉電視劇《16個夏天》獲得金鐘獎戲劇節目獎，默契絕佳的兩人將會帶給觀眾什麼樣的驚喜，絕對不可錯過。

▲許瑋甯、林心如。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）



主演《命運化妝師》、《甜‧秘密》、《青田街一號》皆入圍台北電影獎劇情長片的隋棠，應台北電影節之邀，這次將以頒獎人的身分再度回歸；而謝欣穎在當年也以《命運化妝師》、《消失打看》雙片封台北電影節影后。兩人繼《命運化妝師》後，睽違8年再度同台，共同頒發最佳紀錄片及最佳剪輯獎。



《比悲傷更悲傷的故事》在台灣創下2.39億票房，在大陸也有近40億新台幣好成績，片中飾演情敵的「雙豪」劉以豪、張書豪人氣高漲，戲劇、時尚活動邀約不斷，這次為台北電影獎將再度合體，為觀眾揭曉最佳美術設計獎及最佳造型設計獎，十分吸睛。



今年最佳攝影獎由胡宇威及陳庭妮共同揭曉，兩人主演的電影《寒單》及《比悲傷更悲傷的故事》皆入圍台北電影獎最佳攝影。近年來兩人在兩岸三地的影視成績有目共睹，胡宇威挑樑演出今年本土電影票房第一的《寒單》，親身歷經炮炸肉身，敬業的態度和演技備受矚目，而陳庭妮在《比悲傷更悲傷的故事》中的動人表現深植人心，再攀演藝高峰。過去合作電視劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，兩人在台上的互動令人期待。

▲胡宇威、陳庭妮曾在《真愛黑白配》合作。（圖／資料照／三立提供）



以電影《狂徒》、電視劇《我們與惡的距離》爆紅的林哲熹，將與挺進三金的影視歌三棲藝人李千那攜手頒發最佳短片與最佳藝術貢獻獎，同時是《狂徒》好搭檔的兩人，將共同獎勵隱身於幕後的電影創作者與從業人員。



去年金獎編劇徐譽庭、導演許智彥共同執導電影《誰先愛上他的》獲得國內外影壇一致好評，更拿下第20屆台北電影獎最佳劇情長片、最佳男、女主角獎及媒體推薦獎四項大獎。而作品縱橫電影、電視、舞台劇的莫子儀，去年則以電視劇《台北歌手》「跨界」奪下金鐘戲劇節目編劇獎。見證彼此成長的兩人在電視劇《罪美麗》結緣，這次將攜手同台頒發最佳編劇獎，意義非凡。



7月13日19:00『第21屆台北電影獎頒獎典禮』請鎖定ETtoday將全程直播，帶你隨時追蹤電影最新資訊。為了讓大家能更輕鬆參與今年台北電影節活動，7月6日14:00『她的台北電影獎：2019入圍影后講座』，7月7日14:00『他的台北電影獎：2019入圍影帝講座』同步在ETtoday全程直播。