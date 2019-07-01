ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林心如、許瑋甯《16個夏天》確定合體！7女神現身台北電影獎

記者洪文／綜合報導

2019第21屆台北電影獎頒獎典禮將於7月13日（六）晚間七點於臺北市中山堂舉行，今（1）日發布首波頒獎人名單，包括台北電影節影展大使林依晨，以及演員林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、劉以豪、謝欣穎、李千那、林哲熹、胡宇威、張書豪、莫子儀、導演徐譽庭都將上台頒獎，彷彿一年一度台灣影人同學會，為台北電影獎增添璀燦星光。

▲▼台北電影獎頒獎人。（圖／台北電影節提供）

▲7位女神擔任台北電影獎頒獎人。（圖／台北電影節提供）

最佳新演員獎由今年台北電影節影展大使林依晨揭奬，自出道就以清新形象受到廣大影迷喜愛的林依晨，是影視歌三棲的全才型藝人，曾入圍金馬獎最佳女主角，並兩度獲得金鐘獎視后獎座；從學生時代就入行的她，以影展大使的身分，將在頒獎典禮上頒發最佳新演員，加持未來的台灣巨星。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019台北電影節影展大使林依晨。（圖／台北電影節提供）

▲2019台北電影節影展大使林依晨。（圖／台北電影節提供）
  
曾獲台北電影獎最佳女主角的許瑋甯受邀擔任頒獎人，將與女星林心如共同揭曉最佳女主角獎。兩人因戲結緣，戲裡戲外都是閨蜜。林心如近年由演員轉為製作人，憑藉電視劇《16個夏天》獲得金鐘獎戲劇節目獎，默契絕佳的兩人將會帶給觀眾什麼樣的驚喜，絕對不可錯過。

▲因拍戲變成閨蜜組合。（圖／劉若英臉書、周迅微博、張鈞甯微博、賈靜雯、高圓圓微博、林心如、許瑋甯臉書、楊冪、唐嫣微博）

▲許瑋甯、林心如。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）
  
主演《命運化妝師》、《甜‧秘密》、《青田街一號》皆入圍台北電影獎劇情長片的隋棠，應台北電影節之邀，這次將以頒獎人的身分再度回歸；而謝欣穎在當年也以《命運化妝師》、《消失打看》雙片封台北電影節影后。兩人繼《命運化妝師》後，睽違8年再度同台，共同頒發最佳紀錄片及最佳剪輯獎。
 
《比悲傷更悲傷的故事》在台灣創下2.39億票房，在大陸也有近40億新台幣好成績，片中飾演情敵的「雙豪」劉以豪、張書豪人氣高漲，戲劇、時尚活動邀約不斷，這次為台北電影獎將再度合體，為觀眾揭曉最佳美術設計獎及最佳造型設計獎，十分吸睛。
 
今年最佳攝影獎由胡宇威及陳庭妮共同揭曉，兩人主演的電影《寒單》及《比悲傷更悲傷的故事》皆入圍台北電影獎最佳攝影。近年來兩人在兩岸三地的影視成績有目共睹，胡宇威挑樑演出今年本土電影票房第一的《寒單》，親身歷經炮炸肉身，敬業的態度和演技備受矚目，而陳庭妮在《比悲傷更悲傷的故事》中的動人表現深植人心，再攀演藝高峰。過去合作電視劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，兩人在台上的互動令人期待。

▲▼胡宇威、陳庭妮在《真愛黑白配》合作。（圖／資料照／三立提供）

▲胡宇威、陳庭妮曾在《真愛黑白配》合作。（圖／資料照／三立提供）
  
以電影《狂徒》、電視劇《我們與惡的距離》爆紅的林哲熹，將與挺進三金的影視歌三棲藝人李千那攜手頒發最佳短片與最佳藝術貢獻獎，同時是《狂徒》好搭檔的兩人，將共同獎勵隱身於幕後的電影創作者與從業人員。
 
去年金獎編劇徐譽庭、導演許智彥共同執導電影《誰先愛上他的》獲得國內外影壇一致好評，更拿下第20屆台北電影獎最佳劇情長片、最佳男、女主角獎及媒體推薦獎四項大獎。而作品縱橫電影、電視、舞台劇的莫子儀，去年則以電視劇《台北歌手》「跨界」奪下金鐘戲劇節目編劇獎。見證彼此成長的兩人在電視劇《罪美麗》結緣，這次將攜手同台頒發最佳編劇獎，意義非凡。
  
7月13日19:00『第21屆台北電影獎頒獎典禮』請鎖定ETtoday將全程直播，帶你隨時追蹤電影最新資訊。為了讓大家能更輕鬆參與今年台北電影節活動，7月6日14:00『她的台北電影獎：2019入圍影后講座』，7月7日14:00『他的台北電影獎：2019入圍影帝講座』同步在ETtoday全程直播。

推薦閱讀

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

防彈少年團要有師妹團了！　「少女時代創立人」正式加入BigHit

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

《超偶5》蔡東儒離世「享年31歲」：對不起，我想好好睡一覺了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

隔1年回《玩很大》！　Albee范乙霏褲子太短…網「狂盯右下角」：快走光了

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

梁家輝淋雨「力挺港警暴力鎮壓」！　粉絲黑爆開砲：看錯你了

Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

台北電影節, 台北電影獎, 許瑋甯, 林心如

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《葉問》樊少皇爆欠債千萬　妻傳拍三級片曝真相：願為幾個億下海
  2. 正妹星二代爆輕生「用力過猛嘴鼻流血」！　6年沒紅…跳脫衣舞維生：悲跪母墓懺悔
  3. 泰勒絲14年心血「被賣到敵人手中」　發文控小賈斯汀經紀人：多年來一直霸凌我！
  4. EXO歡送D.O.平頭入伍！　張藝興燦笑趕到了⋯歌迷淚崩：終於合體
  5. 迪麗熱巴斷了「到台灣發展」念頭…關鍵原因曝光！　27年心事一次說清楚
  6. 離婚30年！甄珍被問新男友　嚇了一大跳...2句話妙回
  7. 傑尼斯創辦人喜多川病因證實！「蜘蛛膜下腔出血」治療中
  8. 獨／孫生掰了「64抽」前東家！　收存證信函...新約簽給反骨男孩
  9. 蔡昌憲自曝「幽閉恐懼症」：搭電梯都怕　當礦工鑽坑道皮皮挫
  10. 林宥嘉32歲了！當爸第一個生日　許願「換新的XX」惹噴笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366