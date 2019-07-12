台北電影獎／「鄭人碩得獎感言都一樣！」小薰15個字倒背如流

記者洪文／台北報導

鄭人碩、小薰演出《寒單》入圍台北電影獎最佳男主角、女配角，12日抵達「入圍酒會」一同上台領取證書，這也是兩人交往後首度同台，完全不避諱，大方接受媒體拍攝。女方後台面對媒體同樣態度大方，直接吐槽男友每回致詞都說「我是鄭人碩、我是電影人、我熱愛電影」等致詞太無聊。

▲▼鄭人碩、小薰。（圖／記者李毓康攝）

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最佳女主角入圍者郭書瑤、劉引商、黃采儀、李亦捷坐在一排，只差徐若瑄全員到齊。郭書瑤以喜憨兒電影《傻傻愛你，傻傻愛我》受到複選評審讚賞，但是她對於得獎相當謙虛，「謝謝，還是謝謝，沒有特別準備得獎感言，我並不覺得我可以入圍，或是我自己很好，這是整個團隊很好。」

▲郭書瑤。（圖／記者李毓康攝）



耕耘表演工作很久的黃采儀以短片《情色小說》入圍最佳女主角，相當珍惜這次台北電影節給了台灣演員很好的機會，「這一段時間很像在做非常幸福的美夢，以前受到矚目都是幕後工作表演指導這一塊，感謝台北電影節的改制，提供更多不一樣的演員被看見，在台灣當演員真的很辛苦。」

▲黃采儀、王可元。（圖／記者李毓康攝）



談到《情色小說》的大膽床戲，黃采儀直言首映會時很害羞，映後還要面對觀眾，但她強調：「我沒有後悔拍這部片。」而平時很保守的李亦捷在《野雀之詩》大聲呻吟，結果映後座談上台一片空白，「頭腦一直是戲裡的呻吟聲，我媽媽一直在台下哭，回答觀眾都不知道在說什麼。」

▲李亦捷。（圖／記者李毓康攝）



影帝入圍者喜翔、鄭人碩、車保羅一見面，當場變成了「謙虛比賽」，互相推說對方得獎機會高。後來小戽斗一進來豪邁表示：「我沒信心得獎幹嘛來？」他更狂虧鄭人碩最近太紅，演的片太多，在《寒單》還被鞭炮炸，叫他小心被人眼紅，以後拍危險的戲時要更加注意，避免被人陷害受傷。

▲小戽斗。（圖／記者李毓康攝）



丁寧、小薰性感露出「長輩」，似乎有備而來。對於得獎有沒有信心？丁寧笑說：「我是靠美色，拜託還有陳淑芳、陸弈靜，還能靠美色得獎很不錯，證明我還年輕。」而小薰對得獎沒有想太多，「得獎台詞 沒有準備好，謝謝寒單，謝謝粉絲，基本盤就夠了，盡量不要想太多。」

▲丁寧。（圖／記者李毓康攝）



大鶴以《切小金家的旅館》首次在電影獎項受到提名，而且新人獎、男配角雙料入圍。他坦言，兩個獎項都渴望拿獎，但笑說：「新人獎感覺比較可以幻想拿到。」以《幸福城市》同樣提名男配角的高捷則誇他喜劇節奏很穩，隨後又虧他：「你還年輕，拿新人獎就好，畢竟一生只能拿一次。」

▲大鶴林鶴軒。（圖／記者李毓康攝）



最佳新演員全部到齊，大鶴、王可元、李夢苡樺、蔡嘉茵、謝章穎一見面，採訪間歡笑沒有停下來，謝章穎笑說：「得獎機率只有30％」結果王可元馬上以「70％除以剩下4位」笑嗆：「根本暗指他會拿獎啊！」而蔡嘉茵自嘲，77年次的自己年紀最大，「你們那麼年輕，讓給我會怎麼樣？」

▲蔡嘉茵。（圖／記者李毓康攝）

▲高捷、謝章穎。（圖／記者李毓康攝）