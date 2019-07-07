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台北電影獎評審團亮相！張榕容：演員「連貫性」很重要

記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎評審團7日首度亮相，評審團主席李烈率領決選評審柴智屏、林書宇、塗翔文、張律、高思雅（Roger Garcia）及複選評審張榕容、王佳惠、許志遠、陳慧、雷震卿鬆口說出心中的評審標準。身為演員的張榕容則是認為演員的連貫性很重要，將是決選得主的評判關鍵之一。

▲▼李烈、柴智屏、林書宇、塗翔文、張律、（Roger Garcia）、張榕容、王佳惠、許志遠、陳慧、雷震卿出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李烈、柴智屏、林書宇、塗翔文、張律、（Roger Garcia）、張榕容、王佳惠、許志遠、陳慧、雷震卿出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

評審團主席李烈認為評審團在專業度、技術層面非常平均，各個技術層面都有代表人物，「應該會有大家能夠接受的名單。」她笑說：「主席聽起來名稱很大，就是負責溝通、協調的一個人，以及大家不滿意名單出來挨罵的人。」她透露，決選會議前一天將集合所有評審進行一輪「假投票」，讓所有評審都知道假投票的結果之後，隔天再進行討論，方便決選會議快速進行。

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▲▼李烈出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲評審團主席李烈。（圖／記者張一中攝）

被問到外界對於入圍名單與競賽改制有所批判，李烈認為很正常，「新的事物、新的改變都會有批判，希望所有批判都有正面的效果，批判對我來講一向都是正面的。」單就劇情長片而言，她坦言：「大家可能認為今年台灣電影感覺上比較弱，片子的規格比較小，可能沒有大片、大明星，但這些東西並不會減損本質，對我來說，我們做評審不會在意名單長什麼樣子，而是每一部內容。」

▲▼李烈、柴智屏、Roger Garcia出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲評審團主席李烈。（圖／記者張一中攝）

李烈認為電影本來就有大年、小年，「台灣本身工業不是很成熟，很多電影花了一年、兩年不等，今年可能整個片子製作規模比較小的，也跟市場有關係，人家說台灣電影現在感覺上是個弱勢，我不會看成是個悲觀的事情，整個市場有越來越多年輕人前仆後繼投入，這是台灣電影的驚喜。」

▲▼李烈、柴智屏、張榕容出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲張榕容、李烈、柴智屏。（圖／記者張一中攝）

柴智屏首次在台灣擔任電影獎項評審，對於過程充滿期待，「我希望看到即便沒有很高的預算，不是大眾的題材都能讓觀眾坐在底下1、2小時愉快的觀看。」她將從作品當中挑選可以很驕傲的、很值得關注的作品，藉此介紹給觀眾去關注。

▲▼柴智屏出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲柴智屏。（圖／記者張一中攝）

作為唯一一位演員的張榕容坦言，她的評選會重視演出的因果、連貫性，「我們拍戲時長是打亂地拍，我很重視表演的連貫性，這件事其實是要被非常細緻去想的，這樣表演的層次才會更好。」至於作品評斷，她認為整體的完整度、誠意很重要，「這次看到很多片雖然不大，但是很溫暖、觸動人心的。」

▲▼張榕容出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張榕容。（圖／記者張一中攝）

▲▼張榕容出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼張榕容出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

導演林書宇曾以實驗性質的作品《海巡尖兵》拿到大獎，因此他不諱言創新仍是他的評斷標準之一，「這件事會一直在心裡，看到一部實驗短片可以拿到百萬首獎，從以前到現在還是會影響著我，在這樣的精神上面，我認為實驗、創新、突破對我來說是很重要的。」

▲▼林書宇出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲林書宇。（圖／記者張一中攝）

台北電影獎演員獎項入圍者來自短片、長片，導演林書宇認為只能盡量去判斷出這個作者想做到什麼、如何做到最好，而實驗性、商業性的影片同時入圍如何取捨也是挑戰之一。大陸導演張律聽完同意林書宇的想法，還笑說希望評完之後跟感情還是很好。

▲▼張律出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲張律。（圖／記者張一中攝）

編劇陳慧認為要抓最緊的一點是「人」，「角色是最重要的，紀錄片也是一樣。」配樂師許志遠認為真誠、自然且創新、獨特，恰如其分又能引人入勝就是好的作品，而影評人塗翔文提及今年競賽規則改制是個新的氣象，「我會考慮美學、情感，最後從各方面折衷找到結果。」

▲▼陳慧出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲陳慧。（圖／記者張一中攝）

▲▼許志遠出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲許志遠。（圖／記者張一中攝）

▲▼塗翔文出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲塗翔文。（圖／記者張一中攝）

剪接師雷震卿坦言，入圍名單公布之後，覺得壓力大到失眠，她認為剪接師有很多種不一樣的典型，因此當時挑選代表每一種剪接的典型出來入圍。造型師王佳惠認為造型工作端看好的劇本、人物設定，期望藉著這個獎項成立鼓勵更多造型人員，深入在角色設計上面，未來能貢獻在電影產業。

▲▼雷震卿出席台北電影獎評審團記者會。（圖／記者張一中攝）

▲雷震卿。（圖／記者張一中攝）

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張榕容, 李烈, 台北電影節, 台北電影獎

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