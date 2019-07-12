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台北電影獎／實至名歸！《誰先愛上他的》獲得「台灣電影行銷獎」

記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎首度舉辦入圍酒會，並頒發4大會外獎項以及觀眾票選獎、媒體推薦獎。《前進》獲得觀眾票選獎，《未來無恙》獲得媒體推薦獎，而華納兄弟、親愛的工作室以《誰先愛上他的》獲得台灣電影行銷獎「最佳電影行銷獎」、「最佳預告片獎」2項大獎；《人面魚：紅衣小女孩外傳》獲得「最佳海報獎」，而短片《肇事者逃逸》尚映電影製作保險短片獎。

▲▼2019台北電影節,台北電影獎,最佳電影行銷獎。（圖／記者李毓康攝）

▲華納兄弟、親愛的工作室以《誰先愛上他的》獲得台灣電影行銷獎「最佳電影行銷獎」。（圖／記者李毓康攝）

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會外賽-尚映電影製作保險短片獎
《肇事者逃逸》
本片透過精準的調度掌控，將攝影、美術、動作、特效等領域執行到位，充分展現台灣電影工業化的可能性，以及類型片製作的成熟概念，讓人充滿期待

會外賽-台灣電影行銷獎「最佳海報獎」
《人面魚：紅衣小女孩外傳》
海報確實傳達恐怖電影的氣氛，藝術上的隱喻、佈局都有呼應，且能清楚傳遞電影資訊又不破梗。海報很有力量，吸引觀眾觀看並引起對電影的興趣。

會外賽-台灣電影行銷獎「最佳預告片獎」
《誰先愛上他的》
預告片結構清楚完整。它的敘事節奏、配樂運用和簡單動畫的畫龍點睛，非常討喜。

會外賽-台灣電影行銷獎「最佳電影行銷獎」
《誰先愛上他的》：華納兄弟、親愛的工作室
從行銷數據思考，佈局完整，宣傳節奏緊扣劇情，前期試片藉由提問：「觀賞完畢最想說的一句話」，得到「我媽就是劉三蓮、邱澤演技大爆發」等回答，創造觀眾的參與感，獲得廣大共鳴。

非正式競賽獎-媒體推薦獎
《未來無恙》
貼身記錄兩位少女的生活，影片呈現的雖僅是冰山一角，仍可看見她們即使滿身傷痕，仍奮力突破生命困境的動人力量。片中處處可見導演與兩位少女緊密的信任，在此基礎之下，導演不辜負兩位女孩，節制有度地處理拍攝素材；更感謝兩位女孩的過人勇氣，讓我們能夠透過大銀幕，深刻體會他們走過的坎坷青春。

非正式競賽獎-觀眾票選獎
《前進》

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台北電影節, 台北電影獎, 誰先愛上他的

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