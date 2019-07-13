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台北電影獎／打零工2年幫大明星擦鞋！李亦捷奪影后：演戲比較快樂

記者林映妤／台北報導

第21屆台北電影獎出了「雙黃蛋」影后，82歲《帶媽媽出去玩》劉引商、26歲《野雀之詩》李亦捷表現亮眼，讓評審爭執不休，票數幾乎各自持平有擁戴者，因此出了雙影后。李亦捷吐心聲，其實自己長達2年沒戲拍，「我一天打3份工，因為整個家裡需要我賺錢。」後來在健身房的遭遇，讓她下定決心要回歸本行。

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2年沒戲約，李亦捷坦言當時公司和家裡有些狀況沒辦法拍，「那2年時間我都打工，一天打3份工，因為整個家裡需要我賺錢。後來大家覺得我和8年前《當愛來的時候》變很多，因為期間內我去早餐店、健身房、韓式料理、服飾店打工，以前我不覺得自己一定要當演員，以前當演員只是因為我不想認輸，是為了別人的期望才當，但這2年讓我確定，自己很想要演戲！」

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▲台北電影獎，最佳女主角李亦捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，最佳女主角李亦捷。（圖／記者林敬旻攝）

當時在健身房李亦捷接觸不少大明星，「他們不知道我是誰，我要負責幫他們擦身體、擦鞋子，我是一個做什麼事都可以的人，但那時候我突然發現，做演員時是最快樂的。現在出來（演戲）是為了自己，不是為了讓別人肯定我，但當然拿獎是很開心的。」

她在台上發表感言，特別感謝每個時期陪伴在自己身邊的另一半，下台後她吐露擔任演員的另一半真的很辛苦，而她現任男友則是攝影師。

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劉引商活到老、演到老，敬業愛演的精神感動許多人，「剛剛忘記謝謝我戲裡的兒子、媳婦跟孫子，也希望大家多多關心失智老人的問題！」

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

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