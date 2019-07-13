「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

記者潘慧中／綜合報導

昆凌和周杰倫結婚4年多，越來越大方曬恩愛，最近受訪被問到社群網站根本是「大型屠（單身）狗現場」時，她笑了笑道歉：「I'm sorry～我不是故意要這樣。」高EQ應對問題，並罕見分享了自己的婚姻生活。

▲昆凌解釋婚後曬恩愛的原因。（圖／翻攝自微博／樂魚VIDEO）



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昆凌婚後不時上傳和周杰倫一起出國工作、散心的照片，許多粉絲都被閃瞎直呼要戴墨鏡，對此，她笑著解釋：「我希望大家讓幸福變成一種流行。」看到有不少網友想擁有和她一樣的生活，她則笑答生活有好有壞，少羨慕別人，「每個人生都有每個人的課題。」

▲昆凌透露老公家庭地位贏過小孩的背後真相。（圖／翻攝自微博／樂魚VIDEO）



至於周杰倫和小孩的家庭地位，昆凌笑說她把自己排第1位，「要先愛自己嘛！」老公排第2，一對兒女排第3，因為曾有前輩告訴她在疼愛孩子時，不忘關心另一半，「等到孩子都大了的時候，另一半才是陪伴妳一輩子的人。」

▲▼昆凌被問到婚後最愛撒的謊話。（圖／翻攝自微博／樂魚VIDEO）



如果遇到周杰倫和小孩同時爭寵時，昆凌透露她會先抱起小孩，再跑去抱老公，「讓大家抱在一起，2個都抱到！」被問到婚姻中最愛撒的謊，她想了想說自己其實很少說謊，不過偶爾撒嬌、想要得到一些好處的時候會說：「你最好了～。」

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