張甯兒帶8年Hit Fm少東男友「見習婚禮」！　喝喜酒狂露美背閃炸❤

記者潘慧中／綜合報導

張甯兒（舊藝名筱婕）從《我愛黑澀會》發跡，轉戰網拍麻豆界獲得不少喜愛，感情世界亦是許多粉絲的關注焦點。她近日抽空飛往峇里島參加好友的海外婚禮，除了露背洋裝引發討論，交往約8年的男友也悄悄入鏡，彷彿在見習婚禮。

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▲張甯兒喝喜酒大露雪白美背。（圖／翻攝自Facebook／張甯兒）



照片中，可以看到張甯兒隨興紮起及肩長髮，身穿一襲香檳金繞頸洋裝，挖肩剪裁襯托骨感的肩頸線條，正面乍看包緊緊，一轉背面卻大藏玄機，雪白美背全露，既有女人味又有氣質。

▲張甯兒（右）飛往峇里島參加好友婚禮。（圖／翻攝自Facebook／張甯兒）

格外引起討論的是在大合照中，張甯兒身旁站了一位墨鏡男，被問到是否為男朋友時，她低調地回覆了一顆愛心符號，此外，小倆口還利用會場道具的鏡子自拍，輕靠在男友的肩膀或胸膛，一舉一動都相當甜蜜。

▲張甯兒罕見放閃男友。（圖／翻攝自Facebook／張甯兒）



據了解，張甯兒和男友洪武在朋友聚會裡認識，已經見過雙方家長。男友家世背景很有看頭，爸爸掌管POP Radio電台和廣告代理，媽媽是Hit Fm聯播網、環球七福廣告董事長廖婉池，他不因父母光環在電台擔任高職，而是從基層做起，工作態度低調且待人客氣。