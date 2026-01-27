ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《廚師的迫降》女團成員是工讀生
最不顧家的三大星座男！
丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫生 張喬菲 趙櫻子 霍諾德 賈永婕 侯昌明 曾雅蘭 唐綺陽

曹西平最後新歌發表 〈九月星空的哨響〉成絕響

記者葉文正／台北報導

藝壇大哥曹西平今天在台北市懷愛館規模最大的景明廳舉行「最後的安可」追思會，包括好友龍千玉等藝壇好友送別，今天追思會最後更發表〈九月星空的哨響〉新歌對曹西平最深的思念與送別，主持人吳建恆說，希望會後各自帶著曹大哥給我們的愛，繼續工作與生活。

▲曹西平追思會廠內布置帥氣照片。（圖／冬瓜行旅）

▲曹西平追思會廠內布置帥氣照片。（圖／冬瓜行旅）

吳建恆提到，各位好朋友，今天我們聚在這裡，不是為了說再見，而是為了陪四哥完成他人生中最後、也是最燦爛的一場演唱會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 曹西平靈堂，前嫂嫂龍千玉悼念 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 曹西平靈堂，前嫂嫂龍千玉悼念 。（圖／記者徐文彬攝）

接下來，我們要送給四哥一份特別的禮物。這是一首專門為他量身打造的主題曲，歌名叫做〈九月星空的哨響〉。

為什麼會取這個名字呢？大家一定都記得四哥在 1982 年那首紅遍大街小巷的《九月星空》，那是他演藝生涯中最閃亮的日子。而「哨子」，更是他在綜藝節目上最招牌的標誌，那是他用來提醒我們要活在當下、要把精神拿出來的信號。

這首歌的創作理念，其實就藏在他平常對我們的嘮叨，還有他最真實的生活裡。歌詞裡寫到了「卸下秀服後回到小小的廚房，煎一顆半熟蛋聞著家的飯香」。這幾句歌詞，寫的是大家沒看過的四哥。那個在螢光幕前大喊「醜八怪」的鐵漢，私底下其實是會為了怕孩子餓著，堅持要煎出一顆完美半熟蛋的暖男,。

歌詞裡也寫道：「沒有血緣也能夠待在彼此身旁」。這是在致敬他與小俊之間那份超越血緣的父子情深。四哥用他的一生教會我們，親密關係不一定需要血緣證明，而是來自於日復一日的真心陪伴。

把這首歌放在追思會的最後，是因為四哥生前常說：「我們無法決定生命的長短，卻可以決定生命的厚度」,。這首歌就是他生命厚度的縮影——有他對父母「孝順要及時」的堅持,，有他對演藝工作的狂熱，更有他對我們所有人的愛。

四哥不喜歡大家哭哭啼啼，他在歌詞裡都交代了：「誰敢把妝哭花就真的不可原諒」。所以，現在請大家收起眼淚，閉上眼睛。一起聆聽這首〈九月星空的哨響〉。想像四哥現在就站在這個九月星空的舞台中央，穿著他最亮麗的秀服，再一次對著我們吹響重生的號角。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曹西平龍千玉

推薦閱讀

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

4小時前

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

6小時前

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到菜市場搶攤位

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到菜市場搶攤位

6小時前

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」　巨星獨白惹鼻酸

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」　巨星獨白惹鼻酸

2小時前

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

2小時前

快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

2小時前

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

22小時前

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

23小時前

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

14小時前

曹西平今舉辦告別式！現場發送「醜八怪紀念哨子」　小S、胡瓜送花致哀

曹西平今舉辦告別式！現場發送「醜八怪紀念哨子」　小S、胡瓜送花致哀

4小時前

霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

15小時前

吳怡霈「4個月降5%體脂」瘦4KG早餐菜單公開！喝這3杯：便秘消失了

吳怡霈「4個月降5%體脂」瘦4KG早餐菜單公開！喝這3杯：便秘消失了

1/25 11:25

熱門影音

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

「高耀太」申智宣布5月結婚！　喜嫁小7歲文元：很清楚大家的憂慮

27分鐘前415

王子神隱3個月「終於露面了」！被拍現身吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎

57分鐘前0

剪過腰髮有禁忌！媽「硬幫剪第一刀」慘變狗啃 大元傻眼：太大撮了

1小時前21

陳漢典出身法律世家！名字起源「漢摩拉比法典」　250年超狂家族背景曝

1小時前0

喬傑立經紀人吳權浩今告別式！　孫德榮、Toro現身送別老戰友

1小時前0

吳宗憲靈堂陪曹西平　傷心「笑著掉眼淚」

1小時前10

曹西平人生謝幕！三哥缺席告別式「悄返澳洲」　昔哀悼：情分始終都在

1小時前20

曹西平追思會 董至成「繼續活出偶像明星的樣子」

2小時前0

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

2小時前148

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」
    4小時前4420
  2. 爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」
    6小時前1212
  3. 離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」
    6小時前1410
  4. 全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
    2小時前345
  5. 霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」
    2小時前288
  6. 曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」
    2小時前81
  7. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    22小時前1814
  8. 獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》驚傳錄最後一集！　電視台回應了
    23小時前23
  9. 陸女星直播飆罵助理！拍桌怒吼「等了你1小時」
    14小時前105
  10. 曹西平今舉辦告別式
    4小時前164
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合