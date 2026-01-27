曹西平最後新歌發表 〈九月星空的哨響〉成絕響

記者葉文正／台北報導

藝壇大哥曹西平今天在台北市懷愛館規模最大的景明廳舉行「最後的安可」追思會，包括好友龍千玉等藝壇好友送別，今天追思會最後更發表〈九月星空的哨響〉新歌對曹西平最深的思念與送別，主持人吳建恆說，希望會後各自帶著曹大哥給我們的愛，繼續工作與生活。





▲曹西平追思會廠內布置帥氣照片。（圖／冬瓜行旅）

吳建恆提到，各位好朋友，今天我們聚在這裡，不是為了說再見，而是為了陪四哥完成他人生中最後、也是最燦爛的一場演唱會。

▲ 曹西平靈堂，前嫂嫂龍千玉悼念 。（圖／記者徐文彬攝）

接下來，我們要送給四哥一份特別的禮物。這是一首專門為他量身打造的主題曲，歌名叫做〈九月星空的哨響〉。

為什麼會取這個名字呢？大家一定都記得四哥在 1982 年那首紅遍大街小巷的《九月星空》，那是他演藝生涯中最閃亮的日子。而「哨子」，更是他在綜藝節目上最招牌的標誌，那是他用來提醒我們要活在當下、要把精神拿出來的信號。

這首歌的創作理念，其實就藏在他平常對我們的嘮叨，還有他最真實的生活裡。歌詞裡寫到了「卸下秀服後回到小小的廚房，煎一顆半熟蛋聞著家的飯香」。這幾句歌詞，寫的是大家沒看過的四哥。那個在螢光幕前大喊「醜八怪」的鐵漢，私底下其實是會為了怕孩子餓著，堅持要煎出一顆完美半熟蛋的暖男,。

歌詞裡也寫道：「沒有血緣也能夠待在彼此身旁」。這是在致敬他與小俊之間那份超越血緣的父子情深。四哥用他的一生教會我們，親密關係不一定需要血緣證明，而是來自於日復一日的真心陪伴。

把這首歌放在追思會的最後，是因為四哥生前常說：「我們無法決定生命的長短，卻可以決定生命的厚度」,。這首歌就是他生命厚度的縮影——有他對父母「孝順要及時」的堅持,，有他對演藝工作的狂熱，更有他對我們所有人的愛。

四哥不喜歡大家哭哭啼啼，他在歌詞裡都交代了：「誰敢把妝哭花就真的不可原諒」。所以，現在請大家收起眼淚，閉上眼睛。一起聆聽這首〈九月星空的哨響〉。想像四哥現在就站在這個九月星空的舞台中央，穿著他最亮麗的秀服，再一次對著我們吹響重生的號角。