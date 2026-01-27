隋棠搭紅眼班機趕回台！到家見「門上被寫7英文字」秒融化：女兒真好

記者潘慧中／綜合報導

隋棠完成為期9天的澳洲工作行程後，26日搭乘紅眼班機返台，迫不及待想和家人見面。清晨5點回到家時，雖然家人都還在睡夢中，卻驚喜發現鏡子與玻璃門上寫滿了孩子們事先寫好的暖心留言，讓她忍不住感動直呼：「回家真好！」

▲隋棠拍下女兒在鏡子上寫的話。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠透露，這次的澳洲之行工作相當忙碌，在長達9天的行程中，僅有空與孩子們視訊過兩次。思親心切的她，一結束工作就搭乘紅眼班機趕回台灣，「迫不及待想抱抱他們。」然而，當她清晨回到家中時，家中一片寧靜，大家都還在睡覺，沒能第一時間給孩子們一個擁抱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lucy也有在玻璃門上留下給隋棠的話。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



不過，這份失落感很快就被驚喜取代。隋棠一轉身發現，家中的鏡子上被用彩色筆寫下了巨大的歡迎詞：「Hi Mom Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！！！我們好想妳）」，旁邊還畫滿了可愛的愛心與花朵圖案，並署名是女兒Lucy所寫。隋棠感性地表示，雖然沒見到面，但「想念的情緒就被他們留在鏡子和門上的字牢牢抱緊了」。

▲▼Lucy是隋棠的唯一女兒。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



更讓隋棠感動的，是Lucy細膩的心思。因為知道媽媽每次出遠門，都放心不下院子裡的植物，女兒特別在面對花園的玻璃門上寫下：「Your garden is doing really well!（妳的花園一切都很好喔！）」這份貼心的舉動讓她備感窩心，忍不住將這份「幸福的小日常」拍照記錄下來與粉絲分享。

▲隋棠（左一）剛結束雪梨的拍攝。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠IG全文：



去了澳洲雪梨9天，忙到整個旅程只有和孩子視訊兩次，今天搭紅眼班機回來迫不及待想抱抱他們，但早上5點到家時大家都還在睡覺，一轉身，想念的情緒就被他們留在鏡子和門上的字牢牢抱緊了，尤其是知道我每次出門都放心不下院子裡植物的嚕喜小姐還特別在門上寫下「妳的花園一切都很好哦！」

#我幸福的小日常

#回家真好

#請世界吃桌

#澳洲站完成