霍諾德爬台北101險取消！　賈永婕曝「備案內幕」：不想當龜孫子

記者蔡宜芳／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，震撼全球。而身為台北101董事長的女星賈永婕，也陸續公開背後故事，坦言活動前夕氣象預報全是雨，面臨被迫取消的危機，不過她因不想認輸，立刻著手備案，所幸最終天公作美。

▲▼霍諾德爬台北101險取消！賈永婕曝「備案內幕」。（圖／翻攝自Instagram／alexhonnold、janet_chia_）

▲賈永婕全面支持霍諾德攀爬台北101。（圖／翻攝自Instagram／alexhonnold、janet_chia_）

賈永婕透露，她在24日下午被緊急找回公司，當時，英國製作團隊老闆面帶凝重地表示，五個專業氣象平台一致預測25日早上會下雨，「我也看了自己手上的氣象資料，狀況確實不穩定。星期日凌晨可能下雨，就算雨停了，大樓只要是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準。」由於申請許可僅限週末兩天，若延到週一上班日，勢必會嚴重影響信義區交通，當時團隊內部承受極大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然合約註明可以「取消」活動，但賈永婕並不想在最後一刻放棄，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」於是她決定爭取到底，當機立斷致電蔣萬安市長，尋求跨局處的資源整合。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕坦言合約中其實有寫明可以取消活動。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

在市府團隊的全力協助下，交管與警力第一時間全部到位。隨後，她更聯繫交通部長陳世凱，成功爭取多開放一天的空中攝影航權，「101 內部的動線也必須全面重來。上班日和週末完全不同。我們立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開來處理。」直到早上起床都還提心吊膽，也打算若真的必須延期，要親自出面說明、致歉。

到了25日早上六點半，天空慢慢亮起，常騎單車的賈永婕憑直覺發現天氣感覺對了，也在七點整安全檢查通過，確認可以攀爬，她笑說第一件事就是「趕快去化妝」。賈永婕最後也強調，這次的活動並未花費任何公帑，「但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

