記者張筱涵／綜合報導

《Kpop 獵魔女團》為主角「魯米（Rumi）」配音的聲優趙雅頓（Arden Cho），近日因公開聲援捲入高額逃稅疑雲的歌手兼演員車銀優，引發網友強烈批評，相關討論持續延燒。

▲車銀優曾和趙雅頓合作。（圖／翻攝自Instagram／arden_cho）



車銀優發聲道歉 強調將配合後續稅務程序

[廣告]請繼續往下閱讀...

車銀優於26日在社群平台發表道歉聲明，針對近期圍繞自身的爭議向大眾致歉。他表示：「因為最近與我相關的多件事情，讓許多人感到擔憂與失望，對此我真心低頭致歉。」並坦言，這次事件也讓他重新檢視自己身為大韓民國國民，是否以足夠嚴謹的態度面對納稅義務。

針對外界質疑其以入伍迴避爭議，車銀優也一併說明，目前正在服兵役並非刻意安排，「去年已到了無法再延後入伍的情況，在稅務調查程序尚未完全結束前便入伍服役。」他強調，未來將誠實面對後續稅務相關程序，並依相關機關最終判斷，虛心接受結果並承擔責任。

趙雅頓留言力挺 粉絲按讚破千

在車銀優道歉文曝光後，趙雅頓隨即於貼文下方留言寫道：「一直都支持你，弟弟，加油！（Always supporting you dongseng, Hwaiting!）」公開表態聲援。該則留言也獲得部分車銀優粉絲支持，按讚數迅速突破千次。

▲趙雅頓聲援車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



網友反彈聲浪大 批評「不該在此時表態」

不過，趙雅頓的聲援舉動卻引來大批網友反感，留言區湧入大量批評聲音，包括「這種時候保持沉默比較好」、「外國人別插手別國的事情」、「不知道逃稅是犯罪嫌疑嗎？」、「在美國逃稅也是重罪」、「不替他繳那200億就別出聲」等，質疑其發言時機與立場不當。

200億追稅案未落幕 已提課稅前適否審查

據了解，車銀優去年曾接受首爾地方國稅廳調查四局的高強度稅務調查，並被通知需補繳超過韓幣200億元（約台幣5億元）的所得稅，該金額被指為韓國演藝圈歷來最高等級的追稅案例。對此，車銀優方面已委任韓國五大律師事務所之一的「法務法人世宗」，並提出課稅前適否審查，正式對國稅廳的課稅判斷提出異議。

曾因動畫OST結緣 過往合作再被提及

值得一提的是，趙雅頓與車銀優過去曾因《Kpop 獵魔女團》熱度攀升時期有所互動，雙方曾公開合唱動畫原聲帶歌曲〈FREE〉的影片，引發關注。據悉，當時是車銀優主動聯繫趙雅頓，表達希望翻唱該首歌曲的意願，因而結緣。

隨著車銀優稅務爭議尚未告一段落，相關聲援與批評聲音仍持續成為外界討論焦點。