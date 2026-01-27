曹西平告別式藏洋蔥！乾兒子備「限量紀念哨」致意　吹響最後安可

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人曹西平於上月29日深夜猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。相關後事目前已全權交由其乾兒子Jeremy（小俊）處理，並將於1月27日舉辦追思會，邀請親友與粉絲一同送別。

▲曹西平於2025年12月29日離世。（圖／翻攝自Facebook／冬瓜行旅）



「率真・謝幕」追思會登場 開放粉絲自由參加

曹西平追思會取名為「率真・謝幕——曹西平追思會（最後的安可）」，將於1月27日上午10點30分在臺北市懷愛館舉行，現場自10點起開放進場，對所有喜愛曹西平的友人與粉絲開放。

從公開的圖片中可見，追思會主視覺以溫暖、簡約的設計呈現，呼應曹西平一貫率真、真誠的個性，也象徵舞台上的最後一次謝幕，令人不勝唏噓。

Jeremy 發文感性喊話 「換我們來陪四哥」

Jeremy 於26日透過社群平台發文，以「四哥的醜八怪們」親切稱呼粉絲，感性寫下：「明天，1/27，是四哥的謝幕，也是四哥人生的最後一次安可。」他形容曹西平是一個正向、認真生活的人，無論在舞台上或私底下，對任何事情都十分用心。他也動情表示：「很多時候，是四哥陪伴著我們，這一次，換我們來陪四哥。」字字句句令人動容。

限量紀念哨子致意 送上最後掌聲

Jeremy 同時透露，追思會現場將準備限量的紀念哨子，作為對曹西平的紀念，誠摯邀請大家到場，一起為四哥送上最後的安可與掌聲。

▲紀念曹西平的哨子。（圖／翻攝自FACEBOOK／Jeremy 穿洞日常）



【追思會資訊】

日期：1 月 27 日（二）

時間：上午 10:00 進場｜10:30 開始

地點：臺北市懷愛館（臺北市大安區辛亥路三段 330 號）