曹西平追思會龍千玉等好友送別　花葬儀式笑貌永留人間

記者葉文正／台北報導

藝壇大哥曹西平今天在台北市懷愛館規模最大的景明廳舉行「最後的安可」追思會，包括好友龍千玉等藝壇好友，以及上百粉絲一早就來與他最後道別，陳凱倫也對於曹西平這位「學弟」充滿追思。

▲曹西平追思會廠內布置帥氣照片。（圖／冬瓜行旅）

陳凱倫回憶過去：「小四（曹西平）是我陸光學弟，他爸爸拜託我推他進演藝圈 ，大概40多年前的事了，我是群組裡看著他這麼多年，這些年他都不跟我見面，只有到這裡來送他，最後一天用祝福送他最後一程。」

▲醜八怪一起入場囉。（圖／冬瓜行旅）

看到有這麼大的場地舉行追思會，陳凱倫說：「這應是他的願望，期待很多朋友主動來送他，不會辜負製作單位對他的照顧。」

▲陳凱倫與劉明珠。（圖／黃克翔攝）

歌手劉明珠也被問到跟曹西平的情誼，她說：「我是參加菲哥《龍虎綜藝王》曹西平當其中一位評審，他在後台跟我聊很多，看到我上節目打給我，跟我說喔 穿什麼衣服、講什麼話，公益演唱會還特別跨刀，二話不說幫我們跨刀。」

陳凱倫續提到：「他是刀子口豆腐心的好人，也懂得圈子裡講話犀利會比較多鏡頭，有時候可能會有人受傷，我從以前看他長大，我看得到他的本性，也希望陸光團隊多一點人來送他。並稱讚曹西平是非常孝順的人，值得這樣的儀式送別。