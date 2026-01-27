曹西平今舉辦告別式！現場發送「醜八怪紀念哨子」　小S、胡瓜送花致哀

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平於上月29日深夜猝逝，享壽66歲。今（27日）舉辦告別式，由乾兒子 Jeremy（小俊）全權籌備，並以「率真・謝幕」為名，替曹西平舉行一場別具意義的追思會，宛如為他打造人生最後一場演唱會。

▲曹西平今舉辦追思會 。（圖／記者呂佳賢攝）

追思會現場不僅擺放曹西平生前帥氣照片，入口處更寫著「醜八哥！入闖囉！嗶！嗶！嗶！嗶～」，呼應他一貫幽默直率的性格。現場也發送印有「醜八怪」圖樣的紀念哨子與簽名照，送給到場的粉絲與好友，用最熱鬧、最燦爛的方式，陪伴「四哥」開開心心回到天上的家，與曹爸爸、曹媽媽團聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼追思會現場很有曹西平風格，Jeremy還準備小禮物給到場的人。（圖／記者呂佳賢攝）

現場不少演藝圈好友也送上花籃致意，包括許效舜、江志豐、小S、胡瓜、藍心湄、黃嘉千、王彩樺、楊繡惠、黃鐙輝、李佩甄、愛雅等人，場面溫馨感人。

▲不少演藝圈好友送上花籃。（圖／記者呂佳賢攝）



Jeremy 先前透過社群公開追思會資訊時感性表示，曹西平一生熱愛舞台、熱愛表演，更珍惜一路支持他的粉絲，「也就是他口中的『衣食父母』」，因此家屬最終決定不採傳統喪禮形式，而是為他舉辦一場屬於曹西平風格的「率真・謝幕」追思會。

Jeremy 也歡迎所有人前來送別，並特別叮嚀大家不必穿得過於嚴肅，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來，就像是來看他的演唱會一樣。」