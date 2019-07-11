小A辣「耳下5CM」短髮照曝光！　整頭「銀灰色」根本漫畫女主角

記者傅家妤／綜合報導

網紅小A辣雖然是男兒身，但平日一直都是以長髮造型示人，不過他10日在IG上曬出一張短髮照，銀灰髮色將他的膚色襯托得更為白皙，五官也變得更立體，難得以俏麗短髮造型亮相，獲得不少網友好評，還有人說他看起來「有點像斯亞」。

▲小A辣過去多以長髮造型示人。（圖／翻攝自IG／小A辣）

請繼續往下閱讀...

小A辣在2018年砸下200萬整型，術後不止臉部輪廓變得秀氣，呼之欲出的雙峰也更有性感小女人韻味。他近日在IG上曬出短髮照，並詢問網友意見：「短髮好看嗎？」畫面中只見他頂著極短短髮入鏡，一邊走一邊自拍，耳後髮尾微微捲起，搭配銀灰髮色，增添了幾分俏皮感，非常可愛。

▲小A辣曬短髮造型。（圖／翻攝自IG／小A辣）

雖然小A辣並未透露是真的剪了短髮，或只是戴假髮入鏡，不過新造型曝光後，依舊引起不少網友關注，有人認為他比較適合長髮造型，「我比較喜歡長髮」、「愛長髮，長髮正」，但也有不少人認為短髮也很好看，「成熟，超好看，比長髮好看」、「短髮很適合你」，甚至還有人說他短髮看起來「像斯亞」，一來一往掀起不少熱議，就連好友林進也在底下留言大讚：「很俏麗耶！」

▲小A辣過去曾多次與被說撞臉斯亞。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）







▲網友留言。（圖／翻攝自IG／小A辣）