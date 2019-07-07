謝金燕「沒穿內衣」背部全裸！　曬0遮擋畫面：來點瘋狂的

記者傅家妤／綜合報導

電音歌后謝金燕（姐姐）自從開設個人社群網站後，就打破以往的神秘作風，經常會在社群網站上分享生活點滴以及各種美照，近來有網友在她的發文底下留言，希望可以看到她裸背，沒想到她真的實現了該粉絲的心願，直接全裸入鏡，，讓網友看了全暴動。

▲謝金燕出道30年答應滿足一個粉絲的願望。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

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謝金燕日前為了慶祝出道30周年，想要來點「瘋狂的」，於是在IG開放讓粉絲許願，而且她也將會抽出一個來實現，「別說希望姐出專輯類的願望，因為那正在執行，雖然真他X的困難，把握機會整我吧，演藝圈有幾個30年，看誰被雷打到！」該發文底下也掀起了一票粉絲紛紛留言許願。

▲謝金燕滿足粉絲要看裸背的心願。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

時隔4天後，謝金燕真的說到做到，她6日在IG上PO出一張背部全裸的照片，畫面中只見她上半身全裸，一頭濕髮隨意放下，露出整片光滑美背，而且再往下看還有纖細小蠻腰，非常性感！大尺度突破也讓她非常害羞直言，「姐羞了，我覺得這裸背太瘋狂，明年難突破了。」

▲謝金燕秀出整片美背。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

隨後她還附上被選中的網友留言，並在發文中以hashtag表示：「恭喜這位同學被雷打到」、「沒想到選了妳」，惹火畫面也讓網友激動不已，紛紛直呼「許願姐姐轉正面」、「這是18歲的背影吧」、「姐可以別這麼狂嗎」、「晚上看到這個會不會太刺激」、「光是後面就讓人受不了了」，意外掀起不少熱議。