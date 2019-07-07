謝忻神隱1個月首發文！　曬破碎酒瓶：hopeless romantic

記者傅家妤／綜合報導

藝人謝忻自被爆出不倫戀後，被經紀公司無限停工，先前除了被拍到出門祭拜恩師黃義雄外，就一直鮮少露面，社群網站也一直沒有新動靜，不過6日晚間她卻突然更新，曬出一張種在破碎酒瓶內的多肉植物照，還用hashtag標註了「無可救藥的浪漫」，不過又隨即將發文刪除。

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▲謝忻自爆出不倫戀後，社群網站就未再更新。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

照片中只見檯面上有多棵植物，最中間的是一棵植物，而栽種的容器是一個碎裂成一半的瓶子，而謝忻在發文中寫道：「被摔破的威士忌瓶身，讓我種下一顆（棵）小小的多肉，期待幾個月之後，你可以長得又高又大，這是屬於一輩子的紀念。」字裡行間可以看出她對該棵多肉植物懷抱著滿滿的希望。

▲謝忻神隱近1個月後發文。（圖／翻攝自IG／謝忻）

文末謝忻還以hashtag寫道：「hopeless romantic（無可救藥的浪漫）」以及「memory（回憶）」似乎就是在說自己就是個浪漫主義者，盡顯感性的一面。不過在短短10分鐘內，她就將該則發文從臉書及IG都刪除，之後就並未再多說什麼。

▲謝忻經常都會在社群網站上分享植物照。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

事實上，謝忻似乎對植物情有獨鍾，先前她也是在花店前方被拍到與阿翔接吻，過去也曾多次在社群網站上曬出植物照，就連浴室內也擺放著一棵綠色植物，且還PO出成果照：「其實我不知道這樣算不算有美感。看到花看到一片綠就覺得心情好好喔。」足見她對植物的喜愛程度。

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▲謝忻曾說過非常喜歡看到花花草草。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）