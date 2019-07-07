郭碧婷點頭嫁3月…瘋傳有喜　準婆婆脫口「明年抱孫子！」

記者傅家妤／綜合報導

香港星二代向佐是「龍五」向華強和「向太」陳嵐的長子，過去因參加陸綜《最美好的時光》與郭碧婷陷入熱戀，近來再度攜手參加真人秀《我家小兩口》，而在第一集播出的節目中就爆出猛料，向佐的媽媽在節目中就脫口說出：「明年我可以抱孫子！」瞬間掀起不少熱議。

▲向佐、郭碧婷交往3月迅速求婚。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

向佐近來與郭碧婷一起錄製《我家小兩口》，而媽媽陳嵐則以觀察員身分在棚內觀看2人互動，兩人在第一期節目中就瘋狂放閃，到新疆旅遊，他對未婚妻更是照顧得無微不至，一路上緊牽著郭碧婷，還主動幫對方背包包，非常貼心。

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▲向佐、郭碧婷一起參加節目，談到懷孕話題，他笑言未婚妻也快懷了。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

期間兩人一起到草原散步，向佐見到前方出現一群牛並笑言前方其中一隻牛長得特別胖，郭碧婷接話表示：「牠懷孕吧，快生了吧，現在不（就）是生小孩的好季節嘛。」沒想到下秒向佐隨即表示，「那妳也快懷了吧！」在攝影棚的「向太」陳嵐聽到這一句，也開心地脫口表示：「明年我可以抱孫子！」此話一出，坐在一旁的劉濤也忍不住驚嘆「那麼快？」

▲棚內的向太也表示「明年可以抱孫子」。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

事實上，先前就郭碧婷就曾被拍到肚子微凸，引起外界揣測是否已經懷孕，而先前有網友在社群網站上詢問向佐與女友是否已經造人成功，他既沒有承認也沒有否認，語帶神祕地回應「哈哈哈，不回你。」不過先前郭碧婷在台灣出席某時尚活動時，曾親自澄清：「完全沒有懷孕，我私下穿著愛寬鬆舒服，很容易被誤會。」

▲郭碧婷先前曾被拍到凸肚照，但她日前已經否認懷孕。（圖／翻攝自微博／「娛大掌櫃」）