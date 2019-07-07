女友小腹凸起…黃立行爆當爸！　徐靜蕾「老子OO」親回喜訊

記者傅家妤／綜合報導

歌手黃立行（Stanley）與女友徐靜蕾相戀9年多，感情十分穩定，但低調的兩人鮮少公開放閃，近來女方在社群網站上數張出遊照，被發現小腹凸起，且穿著寬鬆，飄出濃濃孕味，掀起不少熱議。對此徐靜蕾7日也特別在IG上曬出一段健身影片否認懷孕。

▲徐靜蕾曬出遊照被疑懷孕。（圖／翻攝自IG／徐靜蕾）

請繼續往下閱讀...

徐靜蕾近來與友人出國旅遊，日前還在IG上曬出與好友在美國加州的救贖山拍下的合照，畫面中她戴著墨鏡，身穿白色寬鬆上衣，搭配長版外套，腳上踩著平底鞋，最引人注目的是，其中一張照片中，她側對鏡頭，肚子似乎有點微凸，引起網友揣測她是否懷孕了。

▲徐靜蕾側面看上去疑似小腹微凸，寬鬆衣著飄出孕味。（圖／翻攝自IG／徐靜蕾）

對此，徐靜蕾7日隨即曬出一段健身影片，並在發文中寫下：「人言可畏，老子減肥！」解釋自己只是變胖，並非懷孕，她在微博上也曬出另一段努力健身的影片稱：「這個世界對胖子太刻薄了，我在改變自己還是改變世界兩個選項裡，選擇了先強壯自己，將來再改變世界。」





▲徐靜蕾發文。（圖／翻攝自IG／徐靜蕾）

事實上，徐靜蕾與黃立行交往多年，期間多次傳出婚訊，她過去曾表示，自己暫時還沒有結婚的動力與理由，未來如有好消息也一定會與大家分享。對於當媽一事也早有準備，她過去在受訪時就曾透露，數年前已經在美國凍卵了，而且前前後後凍了3次，共9顆卵子，在她眼中「凍卵」是後悔藥，讓自己與男友黃立行可以保留選擇的機會，當時她表示會考慮要小孩，但目前仍處於抗拒階段。

▲徐靜蕾微博發文。（圖／翻攝自微博／徐靜蕾）