雷嘉汭對抗蕁麻疹10年…脖子以上「紅腫比家暴嚴重」韓國拍戲被關切

記者黃庠棻／台北報導

台灣人氣女星雷嘉汭過去在《八尺門的辯護人》飾演印尼移工莉娜，精湛演技打開超高知名度，她日前還進軍韓國超大咖影星馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰合作戲劇《十二使者》。今（15）日她穿著一身白色褲裝出席韓國醫美品牌活動，久違公開亮相。

▲雷嘉汭出席醫美品牌新品上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

雷嘉汭今（15）日出席韓國醫美品牌活動，坦言自己皮膚深受過敏困擾，從國中時期就開始出現蕁麻疹的狀況，持續了10年之久，她表示自己只要過了晚上十二點，皮膚就容易一塊一塊紅起來，直言「之前有一陣子每天都要吃抗組織胺才能壓下來，看起來比被家暴嚴重，用遮瑕都遮不住」。

不僅如此，雷嘉汭也表示自己先前有一次在韓國拍戲，當天拍得比較晚一點，蕁麻疹的毛病又犯了，讓劇組都忍不住上前詢問她「怎麼了？還好嗎？」，有時脖子會像甲狀腺一樣腫起來，只好趕快吃藥壓制下來，笑說自己過了12點會變身「像灰姑娘一樣」。

至於吃藥是否有副作用，雷嘉汭坦言之前有問過醫生，對方表示「確實擔心會有抗藥性」，也承認吃過兩年的中醫調理身體，但有耳聞蕁麻疹有一部分是因為心理壓力，所以醫生建議要她「治療心病」，皮膚的問題才會好轉。

此外，雷嘉汭作品不斷，近期有影集《那些你不知道的我》即將開播，先前在山上拍攝的電影也才剛殺青，笑說今年跨年在宿舍跟媽媽視訊度過，但幸好春節可以回埔里放假，跟家人感情融洽的她，準備用玩遊戲的方式來決定長輩紅包的厚度。