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泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅近來因為嘴唇掀起議論，她日前來台開唱，卻在機場被拍到「嘴唇腫兩倍」的直擊照，她雖在IG澄清是化妝方式不一樣，韓網負評依舊一面倒。9日，她再度貼出「素唇」照，沒想到，又引來第二次爭論，韓網友紛紛酸「就是有做（整形）啊，還裝作沒有」、「（素顏）更明顯了」。

▲▼泫雅槓酸民再PO素顏「嘴唇真的腫爆」　韓網傻眼：超明顯。（圖／翻攝自泫雅IG、naver）

▲泫雅素顏嘴唇超腫。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅9日在IG貼出一則素顏的影片，她面對鏡頭嘟起嘴巴，因為素顏的關係，嘴唇顯得比過去更為腫脹，整形傳聞再次甚囂塵上，引來許多網友質疑她刻意貼出嘴唇的模樣，「看起來就是像打東西的嘴唇」、「超明顯」、「原本的樣子比較好看」。

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▲▼泫雅槓酸民再PO素顏「嘴唇真的腫爆」　韓網傻眼：超明顯。（圖／翻攝自泫雅IG、naver）

▲泫雅以前嘴唇比較細。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲▼泫雅槓酸民再PO素顏「嘴唇真的腫爆」　韓網傻眼：超明顯。（圖／翻攝自泫雅IG、naver）

▲泫雅槓酸民再PO素顏，韓網超傻眼。（圖／翻攝自naver）

嘴唇二度掀起正反爭論，雖然也有粉絲緩頰「她（泫雅）喜歡就好」，但也有人網友認為既然動了就大方承認，覺得泫雅的態度不像以往般灑脫。泫雅嘴唇整形傳聞瘋傳，她曾在IG回應「只是把嘴唇的妝全塗（overlip）化得大一點，我喜歡每次的妝容不一樣，所以化妝會化得濃、化得淡，每天跑著工作行程，也有很多可以變身的機會也很好，我覺得很理所當然。討厭鍵盤酸民的惡評！」正面槓上酸民。

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